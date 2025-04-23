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Питерец.ру » Общество » Рабочие конфликты в Петербурге: результаты исследования

Рабочие конфликты в Петербурге: результаты исследования

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Социологи выяснили, по каким причинам жители СПб конфликтуют на работе: сообщаем о результатах опроса

Конфликты – неотъемлемая часть жизни, поэтому они случаются и на работе. «Питерец.ру» сообщает, что в ходе исследования, проведенного социологами, были выявлены наиболее типичные причины трудовых конфликтов в СПб.

Оказалось, что большая часть петербуржцев (62%) к конфликтам в трудовом коллективе не склонны. Однако те, кто сталкивался с разногласиями, указывали на конфликты с начальством (22%) или на недопонимание с коллегами (16%).

Аналитики отметили, что с руководством чаще конфликтуют медики и фармацевты (35%). Также исследование показало, что петербуржцы в основном ссорятся на работе по профессиональным причинам (69%), из-за личных отношений (39%), настроения (27%) или сплетен (25%).

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