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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Финансовая грамотность для школьников с помощью оборудования АЛМА

Финансовая грамотность для школьников с помощью оборудования АЛМА

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
myalma.ru
Финансовая грамотность – одно из необходимых условий безопасность современного человека.

Финансовая грамотность – одно из необходимых условий безопасность современного человека. Не зря в 2022 году в школах ввели такой предмет. Причем он стал обязательным для образовательных учреждений.

Необходимость

Деньги, работа, заказ, купить – эти другие слова дети слышат уже с раннего детства. Ребята начинают осознавать, что их родители ходят на работу, чтобы получать за это зарплату. Благодаря деньгам, появляется возможность что-либо купить, куда-нибудь съездить.  

Хорошо, когда уже с ранних лет ребенок начинает постигать азы финансовой грамотности. Поэтому соответствующие программы вводятся даже в дошкольных учреждениях. В школе их наличие и вовсе становится обязательным.

Оборудование

Важно, чтобы занятия по финансовой грамотности были интересными и увлекательными. Для этого требуются особые методики и специальное оборудование. Важную роль здесь играет компания АЛМА.

Это производитель современного оборудования, предлагающий отличную продукцию. АЛМА – оборудование для школы, которое становится эффективным помощником на уроках.

Отдельных слов заслуживает интерактивный комплекс «АЛМА Финансовый гений». Он сочетает в себе классическую игру и современное программное обеспечение. Сенсорная панель позволяет одновременно работать с 4 учениками.

В комплекте идет пособие по курсу финансовой грамотности, рассчитанное на 25 уроков. Для учащихся разработан специальный видеокурс, где о финансовой грамотности рассказывают на примерах из мультфильмов.

Благодаря специальному программному обеспечению, тема финансов преподносится в интересной игровой форме. Это делается через панель «Банкомат» и интерактивные игры. Еще установлена специальная программа для дошкольников.    

Есть и другое комплексы и интерактивные панели компании АЛМА, которые заслуживают внимание. Так что любое учреждение может выбрать именно то оборудование, которое их больше устраивает.

Важность правильного подхода

Преподавание финансовой грамотности с помощью новых технологий становится более эффективным. Специальное оборудование помогает добиться лучших результатов. Грамотное использование имеющихся ресурсов становится залогом успешной учебной деятельности.

Финансовая грамотность – очень серьезный предмет. Однако преподавать его необходимо на том уровне, каком дети способны усвоить. Оборудование АЛМА превращает этот процесс в увлекательное занятие. 

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