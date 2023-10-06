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Питерец.ру » Экономика » Проект бюджета Петербурга на 2024-2026 годы внесен на рассмотрение

Проект бюджета Петербурга на 2024-2026 годы внесен на рассмотрение

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Проект бюджета Петербурга на 2024-2026 годы внесен на рассмотрение

Законодательного Собрания. В девяностых годах документ занимал несколько десятков страниц, сегодня это более сотни гигабайт. Качественно проработанных статей расходов на социальную поддержку петербуржцев, новые школы и детские сады, общественные пространства и транспорт, дороги.

В этом году на «нулевых чтениях» впервые обсуждали проект бюджета в разрезе 18 городских госпрограмм. Держим планку – не меньше 1 триллиона рублей в доходной части. Около 25% процентов из них – на развитие города. Прежде всего, на ликвидацию накопленного дефицита социальных объектов и выход на их плановое строительство.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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