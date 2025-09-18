ента новостей

14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
09:36
Выставка «Студия Гигарт»
09:33
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
09:26
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
09:20
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга

В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Работники промышленности Петербурга отметили профессиональный праздник в Ледовом дворце

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга развернулось масштабное торжество, посвященное Дню промышленности Северной столицы. Зал, сверкающий хрусталем люстр и блеском льда, вместил в себя почти десять тысяч человек – представителей более ста ведущих предприятий города. Атмосфера была наполнена торжественностью и гордостью за достижения петербургской промышленности. Главными действующими лицами праздника стали Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя городского парламента Николай Бондаренко, которые лично поздравили тружеников с их профессиональным праздником.

Выступление Александра Беглова было проникнуто искренним уважением и признанием заслуг работников промышленного сектора. Губернатор подчеркнул колоссальный вклад петербургской промышленности не только в развитие самого города, но и всей России. Он живописно описал промышленность как мощную, несокрушимую силу, которая является основой благополучия и процветания Санкт-Петербурга, настоящую опору города на протяжении всей его истории. Более 400 тысяч человек – такова впечатляющая цифра, отражающая масштаб трудовой армии, обеспечивающей экономическое благосостояние города. Беглов с гордостью заявил, что Санкт-Петербург был, есть и останется промышленной столицей России, подчеркнув, что успехи этой отрасли напрямую влияют на развитие как самого города, так и всей страны. Его слова звучали убедительно, подкрепленные фактами и глубоким пониманием значимости промышленного сектора.

Николай Бондаренко, в свою очередь, зачитал поздравительное слово от имени Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского. В этом послании особо отмечалась роль промышленных гигантов и инновационных предприятий Санкт-Петербурга как двигателей прогресса и создателей будущего города. Подчеркивалось, что несмотря на многочисленные вызовы и сложности современного мира, промышленность города демонстрирует уверенный рост, значительно опережая общероссийские показатели. Это заслуга не только опытных специалистов, но и внедрения инновационных технологий, позволяющих занимать лидирующие позиции в традиционных отраслях. Было упомянуто о значительном вкладе судостроителей и предприятий радиоэлектронного кластера, которые, словно мощные локомотивы, тянут за собой весь промышленный сектор. Развитие машиностроения, фармацевтики и таких перспективных направлений, как производство беспилотных летательных аппаратов, также вызвало особую гордость и надежду на дальнейший прогресс.

Свои поздравления выразил и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, добавив ещё один слой значимости к этому мероприятию. Его слова подтверждали важность петербургской промышленности на федеральном уровне.

Кульминацией праздника стал яркий и запоминающийся концерт, подаривший участникам торжества незабываемые эмоции. На сцене блистали звезды российской эстрады: Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, Зара, Григорий Чернецов и многие другие, наполняя зал волнами музыки и энергии. Их выступления стали прекрасным завершением торжественного мероприятия, подчеркнув праздничную атмосферу и создав общее чувство гордости за достижения петербургской промышленности. Этот концерт стал достойной кульминацией дня, объединившей представителей различных отраслей, показав единство и силу промышленного потенциала Санкт-Петербурга. В целом, праздник оставил неизгладимое впечатление, продемонстрировав важность и престиж профессий, связанных с промышленностью, и подчеркнув значимость вклада каждого работника в развитие города и всей страны.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-06-2025, 10:50
Беглов и Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем России
29-04-2025, 09:25
В СПб наблюдается рост инвестиций и промышленного производства
29-04-2025, 15:38
В Смольном депутатам ЗакС Петербурга вручили государственные награды
24-03-2023, 13:16
В Смольном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии
11-08-2013, 12:09
Поздравление петербургских строителей с профессиональным праздником
31-07-2025, 19:11
Беглов вручил награды лучшим работникам строительного комплекса

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
Вчера, 10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
16-09-2025, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
15-09-2025, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Наверх