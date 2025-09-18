В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга развернулось масштабное торжество, посвященное Дню промышленности Северной столицы. Зал, сверкающий хрусталем люстр и блеском льда, вместил в себя почти десять тысяч человек – представителей более ста ведущих предприятий города. Атмосфера была наполнена торжественностью и гордостью за достижения петербургской промышленности. Главными действующими лицами праздника стали Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя городского парламента Николай Бондаренко, которые лично поздравили тружеников с их профессиональным праздником.

Выступление Александра Беглова было проникнуто искренним уважением и признанием заслуг работников промышленного сектора. Губернатор подчеркнул колоссальный вклад петербургской промышленности не только в развитие самого города, но и всей России. Он живописно описал промышленность как мощную, несокрушимую силу, которая является основой благополучия и процветания Санкт-Петербурга, настоящую опору города на протяжении всей его истории. Более 400 тысяч человек – такова впечатляющая цифра, отражающая масштаб трудовой армии, обеспечивающей экономическое благосостояние города. Беглов с гордостью заявил, что Санкт-Петербург был, есть и останется промышленной столицей России, подчеркнув, что успехи этой отрасли напрямую влияют на развитие как самого города, так и всей страны. Его слова звучали убедительно, подкрепленные фактами и глубоким пониманием значимости промышленного сектора.

Николай Бондаренко, в свою очередь, зачитал поздравительное слово от имени Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского. В этом послании особо отмечалась роль промышленных гигантов и инновационных предприятий Санкт-Петербурга как двигателей прогресса и создателей будущего города. Подчеркивалось, что несмотря на многочисленные вызовы и сложности современного мира, промышленность города демонстрирует уверенный рост, значительно опережая общероссийские показатели. Это заслуга не только опытных специалистов, но и внедрения инновационных технологий, позволяющих занимать лидирующие позиции в традиционных отраслях. Было упомянуто о значительном вкладе судостроителей и предприятий радиоэлектронного кластера, которые, словно мощные локомотивы, тянут за собой весь промышленный сектор. Развитие машиностроения, фармацевтики и таких перспективных направлений, как производство беспилотных летательных аппаратов, также вызвало особую гордость и надежду на дальнейший прогресс.

Свои поздравления выразил и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, добавив ещё один слой значимости к этому мероприятию. Его слова подтверждали важность петербургской промышленности на федеральном уровне.

Кульминацией праздника стал яркий и запоминающийся концерт, подаривший участникам торжества незабываемые эмоции. На сцене блистали звезды российской эстрады: Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, Зара, Григорий Чернецов и многие другие, наполняя зал волнами музыки и энергии. Их выступления стали прекрасным завершением торжественного мероприятия, подчеркнув праздничную атмосферу и создав общее чувство гордости за достижения петербургской промышленности. Этот концерт стал достойной кульминацией дня, объединившей представителей различных отраслей, показав единство и силу промышленного потенциала Санкт-Петербурга. В целом, праздник оставил неизгладимое впечатление, продемонстрировав важность и престиж профессий, связанных с промышленностью, и подчеркнув значимость вклада каждого работника в развитие города и всей страны.