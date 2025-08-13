ента новостей

15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%

Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
freepik.com
Жители Санкт-Петербурга столкнулись с резким увеличением долгов по розничным кредитам: просрочка увеличилась на 22% за последние 6 месяцев

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы стали больше задерживать выплаты по своим кредитам. Согласно информации, предоставленной Центробанком, объем просроченных розничных кредитов увеличился на 10,5 млрд. руб. Это соответствует росту в 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основная часть проблемных долгов (87%) приходится на кредиты, выданные наличными. За ними следуют долги по кредитным картам, автокредитам и POS-кредитам (кредиты, оформляемые непосредственно в точках продаж). Ипотечные кредиты составляют относительно небольшую часть общего портфеля просроченной задолженности – 7,6 млрд. руб. из суммы в 56,7 млрд.

Аналитики отмечают, что текущий уровень проблемных кредитов в сегменте потребительского кредитования в России сопоставим с показателями середины 2010-х годов. Заемщики сталкиваются с трудностями при получении новых займов: им часто отказывают или одобряют минимальные суммы. В ответ на это банки формируют резервы, ужесточают процесс оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, повышают требования и замедляют темпы выдачи новых кредитов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-10-2021, 08:19
Кредиты ограничат
20-02-2015, 10:52
В январе 2015 года в полтора раза вырос объем выданных ипотечных кредитов в Северо-Западном банке Сбербанка России
16-07-2025, 09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
17-01-2018, 07:35
Люди продолжают брать кредиты
17-06-2015, 11:44
16 тысяч ипотечных кредитов выдал с начала года Северо-Западный банк Сбербанка
9-08-2024, 09:17
Что с потребительскими кредитами?

Происшествия на дорогах

11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх