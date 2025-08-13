Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы стали больше задерживать выплаты по своим кредитам. Согласно информации, предоставленной Центробанком, объем просроченных розничных кредитов увеличился на 10,5 млрд. руб. Это соответствует росту в 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основная часть проблемных долгов (87%) приходится на кредиты, выданные наличными. За ними следуют долги по кредитным картам, автокредитам и POS-кредитам (кредиты, оформляемые непосредственно в точках продаж). Ипотечные кредиты составляют относительно небольшую часть общего портфеля просроченной задолженности – 7,6 млрд. руб. из суммы в 56,7 млрд.

Аналитики отмечают, что текущий уровень проблемных кредитов в сегменте потребительского кредитования в России сопоставим с показателями середины 2010-х годов. Заемщики сталкиваются с трудностями при получении новых займов: им часто отказывают или одобряют минимальные суммы. В ответ на это банки формируют резервы, ужесточают процесс оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, повышают требования и замедляют темпы выдачи новых кредитов.