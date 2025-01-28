В компаниях СПб планируется сокращение

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стало больше компаний, где намерены сократить штат сотрудников. Согласно проведенному исследованию, число таких работодателей увеличилось на 12% и достигло показателя 21%. Примерно такая же тенденция наблюдается и в других регионах.

Чаще всего, сокращение планируют представители крупного бизнеса. Треть таких компаний намерены уволить часть своего персонала. Что касается конкретных сегментов бизнеса, то сокращение планируют 40% компаний в сфере финтеха, 30% предприятий строительной отрасли и 27% компаний, оказывающих услуги населению.

При этом нанимать новых сотрудников намерены 55% компаний Петербурга. Раньше данный показатель был на 7% выше.