В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге фиксируется тревожная тенденция: количество прекративших свою деятельность предприятий превышает число вновь зарегистрированных. Причем негативная динамика наблюдается в Северной столице не первый квартал.

За первое полугодие 2025 года количество ликвидированных фирм в городе оказалось на 30% больше числа созданных. Причем, эта разница увеличивается: если в первой половине предыдущего года этот показатель составлял 13%, то во втором квартале текущего года он достиг 49%. Прекращение деятельности коснулось в основном строительных и торговых компаний.

В строительной отрасли закрылось 1538 организаций, тогда как открылось только 783. В торговле ликвидировано 2656 предприятий, что составляет треть от общего числа закрытий. Кроме того, прекратили свою деятельность 1785 компаний, специализирующихся на ремонте транспортных средств, 780 научных организаций и 553 производственных предприятия.