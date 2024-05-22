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Питерец.ру » Общество » СПб в топ-3 в сфере научно-технологического развития

СПб в топ-3 в сфере научно-технологического развития

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Петербург оказался в лидерах рейтинга научно-технологического развития страны

«Питерец.ру» отмечает, что СПб часто входит в число лидеров различных рейтингов. Это касается многих направлений, поэтому очередное попадание в какой-либо топ уже давно не удивляет.

На этот раз Петербург вошел в тройку лучших регионов в научно-технологической области. Во многом это обусловлено программой, рассчитанной на подготовку кадров для всех сфер экономики. Она была полностью реализована в прошлом году. В программе задействовано 19% трудоспособного населения.

Также в Северной столице регулярно проходят различные мероприятия. Например, в апреле в городе на Неве прошел международный бизнес-форум по вопросам фармацевтики и биотехнологий. В нем приняли участие 50 российских и 100 зарубежных компаний.

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