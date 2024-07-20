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Питерец.ру » Экономика » За проезд платят электронными способами

За проезд платят электронными способами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Северной столице почти все используют электронные способы оплаты проезда в транспорте

Оплата наличными в транспорте – редкое явление для Петербурга. За первые 6 месяцев текущего года такой способ применяли лишь 1,5% пассажиров. Годом ранее это количество составляло 2% от общего пассажиропотока.

По данным «Питерец.ру», 329 млн. поездок было оплачено с помощью транспортной карты «Подорожник». Это самый популярный способ для петербуржцев, к нему прибегло 39% пассажиров.

В 152 млн. случаев пассажиры рассчитывались банковскими картами, 343 млн. человек – прибегли к льготным проездным, 13 млн. воспользовались льготами Ленобласти. Тарифы «60 минут» и «90 минут», предназначенные для поездок с пересадками, использовались 34 млн. и 2,6 млн. раз.

В общем, популярность электронных способов оплаты растет. Это объясняется практичностью и удобством данных вариантов.

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