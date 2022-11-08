Тариф «60 минут» стал мегапопулярным

Люди, которые ездят с пересадкой, тратят много денег на дорогу. В результате расходы на поездку в общественном транспорте серьезно вырастают. Логично, что люди ищут пути для их сокращения.

«Питерец.ру» отмечает, что большой популярностью пользуется тариф «60 минут». Он доступен для владельцев карты «Подорожник». С его помощью люди серьезно экономят на пересадках. Первая поездка по такому тарифу обойдется в 40 руб., вторая – в 10 руб., следующие станут бесплатны.

При этом льгота распространяется на поездки, совершенные в течение 60 минут. За прошедшие 7 месяцев по данному тарифу было более 32 млн поездок. Это 22% от общего числа поездок по карте.

Однако этот тариф не подходит для метро. Там предусмотрен вариант «90 минут». Он предполагает совершение 1 поездки в подземке и неограниченного числа в наземном транспорте.