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Питерец.ру » Общество » Тариф «60 минут» стал мегапопулярным

Тариф «60 минут» стал мегапопулярным

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Петербуржцы активно пользуются пересадочным тарифом

Люди, которые ездят с пересадкой, тратят много денег на дорогу. В результате расходы на поездку в общественном транспорте серьезно вырастают. Логично, что люди ищут пути для их сокращения.

«Питерец.ру» отмечает, что большой популярностью пользуется тариф «60 минут». Он доступен для владельцев карты «Подорожник». С его помощью люди серьезно экономят на пересадках. Первая поездка по такому тарифу обойдется в 40 руб., вторая – в 10 руб., следующие станут бесплатны.

При этом льгота распространяется на поездки, совершенные в течение 60 минут. За прошедшие 7 месяцев по данному тарифу было более 32 млн поездок. Это 22% от общего числа поездок по карте.

Однако этот тариф не подходит для метро. Там предусмотрен вариант «90 минут». Он предполагает совершение 1 поездки в подземке и неограниченного числа в наземном транспорте.

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