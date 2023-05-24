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Питерец.ру » Общество » Ленобласть субсидирует льготный проезд для семей участников СВО

Ленобласть субсидирует льготный проезд для семей участников СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Регион субсидирует проезд родственникам бойцов ― участников СВО. Для этого достаточно обратиться в Центр социальной защиты населения или МФЦ.

Регион субсидирует проезд родственникам бойцов ― участников специальной военной операции. Для этого достаточно обратиться в Центр социальной защиты населения или МФЦ.

«На муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных автобусных маршрутах, работающих по регулируемому тарифу, членам семей участников специальной военной операции предоставляется льготный проезд по Единому социальному проездному билету Ленинградской области  (ЕСПБ). Льготный проезд для них действует с конца ноября 2022 года. С 1 июля появится льготный проезд на маршруте №679, который связывает воинскую часть в Каменке с Петербургом. Всего в 2022 году в общественном транспорте региона совершено 35 млн поездок пассажиров льготных категорий», ― прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

По итогам  года на общественном транспорте Ленобласти перевезено более 63 млн пассажиров. Из них более 27,9 млн льготных пассажиров ― жители Ленинградской области, 7,1 млн ― жители Санкт-Петербурга.

На транспорте Петербурга льготники Ленобласти совершили более 19,3 млн поездок.

Источник: Администрация Ленобласти
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