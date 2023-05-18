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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге депутаты предложат правительству России расширить возможности для трудоустройства инвалидов

В Петербурге депутаты предложат правительству России расширить возможности для трудоустройства инвалидов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургские депутаты предложат правительству России расширить возможности для трудоустройства инвалидов

Депутаты петербургского парламента в четверг на пленарном заседании приняли за основу проект предложения по расширению вариантов выполнения квоты для приёма на работу инвалидов. 

Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению предлагает обратиться к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой о повсеместном внедрении опыта Мурманской области, показавшего свою эффективность. Речь идёт о размещении производственного заказа на предприятиях, которые предоставляют работу людям с ограниченными возможностями. 

Петербургские парламентарии считают, что это позволит не только увеличить занятость инвалидов, но и повысить устойчивость таких предприятий.

«Мы обязаны создавать все условия для того, чтобы инвалиды, у которых есть возможность работать, могли реализовывать свои права и желания», - подчеркнул один из авторов инициативы, депутат фракции «Единой России» Александр Ржаненков.

По его словам, сегодня в Петербурге живут около 500 тысяч инвалидов, из них порядка 90 тысяч имеют право работать, 39 тысяч из этого количества работают. 

«Количество рабочих мест для инвалидов в Петербурге самое высокое. И вместе с тем в нашем городе есть большие предприятия, на которых работают инвалиды, предприятия, созданные самими инвалидами. Инициатива направлена на то, чтобы увеличить возможность трудоустройства инвалидов и поддержать предприятия, на которых они работают. Город финансирует производственный заказ, этот заказ выполняют инвалиды, они трудоустроены и получают заработную плату, а предприятия также поддержаны. Такая схема уже апробирована в ряде регионов, мы хотим ее узаконить через федеральный уровень», - пояснил Александр Ржаненков.

Региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», президент межрегиональной общественной организации «На коляске без барьеров» Юлия Яганова подчеркнула, что производственный заказ как одна из форм исполнения закона о квотировании рабочих мест для инвалидов является хорошей инициативой. 

«Я в любом случае могу поддержать это предложение, потому что уже четвертый год мы принимаем в рамках квотирования сотрудников к себе в организацию. Производственные заказы – это расширение возможностей как для работодателей, так и для сотрудников с инвалидностью», - заключила она. 
Источник: Единая Россия
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