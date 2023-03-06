«Единая Россия» предложила реконструировать петербургскую базу отдыха в Сочи для реабилитации детей с особенностями здоровья.

С инициативой выступил руководитель Санкт-Петербургского отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский на совещании с членами городского правительства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение секретаря Санкт-Петербургского отделения «Единой России», депутата Госдумы Сергея Боярского реконструировать базу отдыха «Крылья Балтики» в Краснодарском крае, которая находится в собственности Санкт-Петербурга.

«База находится в состоянии, требующем реконструкции, и насколько мне известно, такие планы есть, и уже понятно, что у «Крыльев Балтики» будет новая жизнь. Хотелось бы, чтобы она была связана с возможностью отдыха на ней петербургских детей с ограниченными возможностями здоровья. Прошу рассмотреть возможность переоборудования базы в специализированное учреждение для реабилитации детей с особенностями здоровья. Делать это, как мы понимаем, нужно на этапе проектирования, поэтому обращаемся за поддержкой от имени регионального отделения «Единой России» уже сейчас», - предложил Сергей Боярский, выступая на рабочем совещании губернатора с членами правительства Санкт-Петербурга.

Предложение было поддержано губернатором Александром Бегловым: глава города дал поручение вице-губернаторам Санкт-Петербурга до 1 июля разработать концепцию развития детского оздоровительного лагеря «Крылья Балтики» для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Он также поручил определить сроки, условия и источники финансирования реконструкции.

«Президент России в декабре 2021 года дал поручение предусмотреть проведение инклюзивных смен в детских лагерях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В Петербурге детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатные путевки в детские лагеря на любые каникулы без ограничения», - подчеркнул Александр Беглов.

Как напомнил секретарь петербургского отделения «Единой России», высокое качество, безопасность и доступность детского отдыха являются одними из приоритетов партии. Ежегодно в преддверии летних каникул депутаты осуществляют мониторинг процесса подготовки к летнему оздоровительному сезону. Санкт-Петербург - один из лидеров по количеству детей, которые ежегодно пользуются оздоровительными учреждениями не только в городе и Ленинградской области, но и в таких излюбленных для отдыха регионах, как, например, Краснодарский край и Республика Крым.

Ежегодно Администрация города делает всё возможное для того, чтобы петербургские дети получили качественный и доступный отдых и оздоровление, в том числе в городской черте. «Ребятам с ограниченными возможностями здоровья, как известно, для полноценного отдыха нужна специальная инфраструктура, особый подход и тщательно подобранные для каждого заболевания индивидуальные программы реабилитации. В совокупности с морским климатом такой отдых на новой базе «Крылья Балтики» может стать по настоящему уникальным», - заявил Сергей Боярский.

Напомним, в январе этого года в Совете Федерации на заседании Комитета по науке и образованию был рассмотрен и поддержан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», который предлагает закрепить понятие «инклюзивный отдых», а к полномочиям региональной власти добавить ежегодное выделение не менее 10% от общего количества мест в лагерях для отдыха детей с инвалидностью.

Принятие этого закона требует от регионов на законодательном уровне активизировать меры по развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ОВЗ.