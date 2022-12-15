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Питерец.ру » Экономика » Ректор Корабелки участвует в работе форума «Передовые цифровые и производственные технологии»

Ректор Корабелки участвует в работе форума «Передовые цифровые и производственные технологии»

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31
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
Ректор Корабелки участвует в работе форума «Передовые цифровые и производственные технологии»

В среду, 14 декабря, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин принял участие в деловой программе IV Международного форума «Передовые цифровые и производственные технологии».

Руководитель Корабелки  участвовал в церемонии открытия мероприятия и в пленарной сессии «Цифровая трансформация промышленности и технологический суверенитет».

Форум по видеоконференцсвязи открыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Министр, пожелав участникам успешной работы, призвал не ограничиваться обсуждением видов господдержки существующих программ и выдвигать новые идеи, совершенствуя действующие проекты. Среди выступающих на открытии был также депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Денис Кравченко.

Глеб Туричин в своем выступлении заострил внимание участников на том, что набор мер поддержки, оказываемый государством научным центрам должен покрывать собой весь путь: от рождения идеи до создания продукта, распространения и поддержки его жизненного цикла. «Сейчас большая часть данного пути мерами поддержки покрывается», - признал ректор СПбГМТУ. «Но НЦМУ это поддержка в основном фундаментальных исследований и в начальной степени прикладных – добавил ректор. - Не нужно требовать от НЦМУ создания и тиражирования продукта. А следующий этап – прикладные поисковые исследования и опытно-конструкторские работы может сейчас частично поддерживаться из программы Приоритет 2030 и программы ПИШ. Однако обе программы все же имеют свои акценты – развитие университета как единого целого и обучение инженерной элиты на базе реальных задач, поставленных промышленностью.  Таким образом, серединка цепочки – поисковые исследования, проектирование и испытания сейчас предметной меры поддержки со стороны министерства не имеют», - отметил Глеб Туричин. «Было бы целесообразно, чтобы и эта часть работ получила свою меру поддержки» - добавил он. В Корабелке, по словам Глеба Туричина, этап ОКР финансируется из доходов от продажи тиражируемых продуктов.

Глеб Туричин также коснулся вопроса кооперации вузовских команд, которые, работая в консорциумах, способны заменить собою крупные научно-исследовательские центры. Это является хорошей альтернативой, - отметил ректор Корабелки, подчеркнув необходимость введения в качестве мер поддержки – поддержку консорциумов. В завершении  выступления Глеб Туричин пожелал участникам форума успешной, плодотворной работы. «Такие мероприятия превращаются в точки для оформления кооперации», – отметил докладчик, - выразив надежду на то, что нынешний форум станет одним из шагов в этом направлении.

В рамках мероприятия состоялся торжественный запуск суперкомпьютера на базе реконфигурируемых вычислителей СКЦ «Политехнический», ряд круглых столов, дискуссий и семинаров, в том числе:

  • «Разработка технологий производства материалов для электроники в современных условиях».
  • «Перспективы развития отечественных вычислительных систем и методов Интеллектуальной обработки данных».
  • «Передовые инженерные школы: практические результаты взаимодействия с промышленностью» и др.
Источник: СПбГМТУ
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