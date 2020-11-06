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Питерец.ру » Экономика » Экология в руках гражданского общества

Экология в руках гражданского общества

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Опубликовал: Вадик Котов
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Форма добра
В Санкт-Петербурге обсудили роль гражданского общества в устойчивом экологическом развитии Северной столицы.

В онлайн-режиме общественники Санкт-Петербурга совместно с представителями социально ответственного бизнеса и профильных комитетов Санкт-Петербурга обсудили роль гражданского общества в устойчивом экологическом развитии Северной столицы.

В приветственном слове председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов выделил особую роль молодого поколения: «Самое важное в экологическом направлении - вовлечение молодёжи, ведь именно на вас в дальнейшем будет возложена реальная работа, которая будет направлена на улучшение экологической составляющей не только в Санкт-Петербурге, но и в Российской Федерации».

На этот раз перед участниками стояли экологические вопросы, требующие комплексных решений и совместной работы всех задействованных сторон.

Особенно активное обсуждение вызвал вопрос об эффективных методах экологического просвещения, которые помогут донести до каждого жителя города, будь то ребенок или пожилой человек, важность бережного отношения к природе и окружающей среде.

Работа бизнес-завтрака проходила в группах. Каждая их 4 команд предложила решения, акцентируя внимание на эффективных современных инструментах: от зеленых уголков в учебных заведениях до создания персонажа-защитника экологии, активной работы в социальных сетях, экологического поведения в сериалах и организации экологических мероприятий.

Своим опытом взаимодействия с молодой аудиторией через социальные сети поделилась Ася Мицкевич, автор книги и популярных комиксов «Одноразовые секреты» и основательница проекта Pokolenie Zero: «Я старалась найти язык общения, который поймёт даже ребенок. Так родились экологические комиксы. Через язык творчества можно общаться с очень большим количеством людей. Например, здорово, что в каждом дворе ест баки вторсырья, но без творческого подхода и активного просвещения, это просто не работает, люди не понимают, что такое вторсырье, зачем нужен синий, а зачем серый бак. Но главное, что в этой сфере нет конкуренции - мы все заодно, ведь Земля - наш общий дом».

Не менее важный вопрос поднял модератор бизнес-завтрака Андрей Терлеев, руководитель отдела общественного контроля аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга: «Нужен ли экологический общественный контроль, и как эффективно и правильно защищать территории в рамках правового поля?»

Участники пришли к выводу, что нужны квалифицированные специалисты, которыми могут стать студенты-активисты, но крайне важно, чтобы они получили должное образование.

Дмитрий Йоффе, руководитель проекта «Чистые Игры», добавил, что в Петербурге должны появиться волонтеры-юристы. Его команда также предложила расширение функционала городских порталов и добавление отдельных разделов про экологию.

Традиционно все конструктивные решения, продуманные на прошедшем бизнес-завтраке, систематизируют в методическом пособии, которое будет находиться в открытом доступе.

Встреча организована Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с Общественной палатной Санкт-Петербурга по инициативе Совета по развитию добровольчества при поддержке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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