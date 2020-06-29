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Питерец.ру » Экономика » Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки

Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки

Глобальная экономика начинает восстанавливаться, по всему миру снимаются ограничения, связанные с работой предприятий малого и среднего бизнеса, открываются небольшие предприятия, которые были вынуждены ограничить свою деятельность из-за запретов функционирования. Российские регионы также постепенно ослабляют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

За прошедшее с начала пандемии время многие петербургские компании-производители сместили акценты в сторону онлайна и цифровой торговли. Это вполне объяснимо – сегодня экспортная деятельность во многом зависит от количества товаров и услуг, реализуемых именно в Интернете. Эксперты отмечают перестроение всей системы деятельности экспортно-ориентированных компаний. Так, отмечается большой спрос на услуги по размещению на международных электронных торговых площадках, таких как Alibaba, DTAD, ETSY, Ebay, Industry Stock и других.

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» активно помогает петербургским компаниям в освоении онлайн-площадок. «В условиях пандемии мы наблюдаем значительное падение экспорта почти у всех стран и регионов. Был отменен ряд деловых мероприятий, международных выставок, закрыты границы и отменены авиаперелеты. Для Санкт-Петербурга в первом квартале 2020 года снижение экспорта составило почти 20% по сравнению с прошлым годом. Самое большое падение показывают минеральные и топливно-энергетические товары, что логично связано с общемировым падением цен на нефть. Но бизнес учится вести деятельность в новых условиях, а мы учимся помогать ему в этом. Переговоры и поиск партнеров уходят в онлайн-режим, обучение проходит в форме вебинаров, мы стараемся увеличить количество малых и средних предприятий, которые размещаются на мировых электронных торговых площадках», – отмечает Надежда Ларионова, генеральный директор АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта».

В рамках предоставляемых услуг АНО «СПб ЦПЭ» организует работу по регистрации точки присутствия субъекта МСП на электронных площадках (абонентская плата, операционные расходы, залог), оплачивает услуги сервисной компании-оператора по управлению точкой присутствия и по маркетинговой поддержке точки присутствия. Таким образом, малый и средний бизнес получает полный спектр сервисов, который позволяет без дополнительных затруднений вести полноценную деятельность на онлайн-площадках. По словам главы АНО «СПб ЦПЭ», размещение на маркетплейсах в Интернете – это отличная возможность для продвижения продукции и услуг на зарубежных рынках. Аналитики Центра постоянно отслеживают изменения условий и регламентов, предоставляя компаниям всю необходимую информацию о деятельности в онлайн-пространстве и консультируя их.

Результаты деятельности на онлайн-площадках не заставляют себя долго ждать. Так, петербургская компания-производитель автоматов для продажи цветов ООО «ИКСД» была размещена на площадке Industry Stock, после чего в результате лидо-генерации площадки были найдены контакты как конечных клиентов, так и партнеров на территории Европейского Союза. При поддержке АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» были проведены онлайн переговоры, по итогам которых компания заключила дистрибьютерский договор с немецкой компанией на общую сумму 260 тысяч Евро, а также рамочный договор купли-продажи с эстонской компанией на общую сумму 124 тысяч долларов США. Отгрузка первой партии, состоящей из 10 автоматов, планируется в конце июня 2020 года. В планах партнеров – не только продажа автоматов на территории Евросоюза, но также сдача оборудования в лизинг, что позволит увеличить объемы поставок.

Со второго полугодия 2020 года АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» планирует к запуску новые услуги, в числе которых создание сайта на иностранном языке, приведение продукции в соответствие с обязательными требованиями страны-экспортера (сертификация, стандартизация), защита интеллектуальной собственности за рубежом и маркетинговые исследования зарубежных рынков. Кроме того, продолжает работу акселерационная программа по развитию экспортной деятельности «Акселератор ФРИИ», включающая в себя обучение по вопросам экспортной деятельности, в том числе механизмам выхода на внешние рынки и организацию экспортного сопровождения в форме предоставления доступа к программе экспортной акселерации “Go Global”. Участие в программе принимают экспортеры со всей России, в том числе 9 компаний из Санкт-Петербурга.

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