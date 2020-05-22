KAMA TYRES: спрос на шины в условиях пандемии

Специалисты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES проанализировали как изменился спрос на шины со стороны конечных покупателей во время пандемии. Так, после роста спроса на шины в марте, в апреле на фоне самоизоляции наблюдалось сокращение покупательской активности. По мнению экспертов, это связано с необходимостью оставаться дома – здесь можно говорить об отложенном спросе.

Произошедшие изменения потребительского поведения эксперты связывают с рациональной экономией в качестве ключевого мотива для покупки. В текущих условиях прогнозируется спрос на оптимальную по соотношению цена-качество продукцию. Стоит отметить, что именно на этот параметр ориентируется в KAMA TYRES при разработке новых моделей и формировании ассортимента. Как следствие – бренды Viatti и KAMA часто фигурируют в лидерах рейтингов продаж.

Также эксперты отметили рост спроса на онлайн-покупки в России. Данная тенденция связна не только с COVID-19, но и с общим трендом – только за последние пять лет доля таких продаж удвоилась. Поэтому еще в прошлом году KAMA TYRES открыл собственный интернет-магазин KamaTyres.Shop.

«Что касается B2B-сегмента, уже 20 лет в России развивается рынок восстановленных ЦМК шин, и сейчас это ощущается как никогда ярко. Транспортные компании стремятся оптимизировать затраты и переходят на восстановленные шины. Так как на практике это увеличивает ресурс продукта почти в 3 раза (на каркасах КАМА, KAMA PRO). При этом затраты на шины KAMARETREAD на 40%-50% ниже, чем на покупку новых. И после «срочной оптимизации» на фоне пандемии тренд на такие шины сохранится — на выходе из этого «шторма» многие не станут возвращаться к более затратным закупкам», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

По мнению экспертов (Auto Tyre Market 2020), рост мирового рынка шин в ближайшие пять лет должен был составить около 2,1%. На фоне пандемии данный прогноз сохраняет актуальность, так как шины включены в категорию товаров первой необходимости во многих регионах, а своевременное техническое и сервисное обслуживание автомобилей — залог бесперебойного функционирования социально значимых служб, производителей и поставщиков жизненно важных товаров, транспортно-логистических и других предприятий.

Источник: Автовзгляд (https://www.avtovzglyad.ru/sovety/vozhdenie/2020-04-21-kama-tyres-kak-virus-prokatilsja-po-sezonu/)

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/