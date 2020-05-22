KAMA TYRES: спрос на шины в условиях пандемии

Специалисты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES проанализировали как изменился спрос на шины со стороны конечных покупателей во время пандемии. Так, после роста спроса на шины в марте, в апреле на фоне самоизоляции наблюдалось сокращение покупательской активности. По мнению экспертов, это связано с необходимостью оставаться дома – здесь можно говорить об отложенном спросе.
Произошедшие изменения потребительского поведения эксперты связывают с рациональной экономией в качестве ключевого мотива для покупки. В текущих условиях прогнозируется спрос на оптимальную по соотношению цена-качество продукцию. Стоит отметить, что именно на этот параметр ориентируется в KAMA TYRES при разработке новых моделей и формировании ассортимента. Как следствие – бренды Viatti и KAMA часто фигурируют в лидерах рейтингов продаж.
Также эксперты отметили рост спроса на онлайн-покупки в России. Данная тенденция связна не только с COVID-19, но и с общим трендом – только за последние пять лет доля таких продаж удвоилась. Поэтому еще в прошлом году KAMA TYRES открыл собственный интернет-магазин KamaTyres.Shop.
По мнению экспертов (Auto Tyre Market 2020), рост мирового рынка шин в ближайшие пять лет должен был составить около 2,1%. На фоне пандемии данный прогноз сохраняет актуальность, так как шины включены в категорию товаров первой необходимости во многих регионах, а своевременное техническое и сервисное обслуживание автомобилей — залог бесперебойного функционирования социально значимых служб, производителей и поставщиков жизненно важных товаров, транспортно-логистических и других предприятий.
Источник: Автовзгляд (https://www.avtovzglyad.ru/sovety/vozhdenie/2020-04-21-kama-tyres-kak-virus-prokatilsja-po-sezonu/)
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/