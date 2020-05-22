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KAMA TYRES: спрос на шины в условиях пандемии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
kamatyres.shop
Специалисты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES проанализировали как изменился спрос на шины со стороны конечных покупателей во время пандемии.

Специалисты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES проанализировали как изменился спрос на шины со стороны конечных покупателей во время пандемии.  Так, после роста спроса на шины в марте, в апреле на фоне самоизоляции наблюдалось сокращение покупательской активности. По мнению экспертов, это связано с необходимостью оставаться дома – здесь можно говорить об отложенном спросе.

Произошедшие изменения потребительского поведения эксперты связывают с рациональной экономией в качестве ключевого мотива для покупки. В текущих условиях прогнозируется спрос на оптимальную по соотношению цена-качество продукцию. Стоит отметить, что именно на этот параметр ориентируется в KAMA TYRES при разработке новых моделей и формировании ассортимента. Как следствие – бренды Viatti и KAMA часто фигурируют в лидерах рейтингов продаж.

Также эксперты отметили рост спроса на онлайн-покупки в России. Данная тенденция связна не только с COVID-19, но и с общим трендом – только за последние пять лет доля таких продаж удвоилась. Поэтому еще в прошлом году KAMA TYRES открыл собственный интернет-магазин KamaTyres.Shop.

«Что касается B2B-сегмента, уже 20 лет в России развивается рынок восстановленных ЦМК шин, и сейчас это ощущается как никогда ярко. Транспортные компании стремятся оптимизировать затраты и переходят на восстановленные шины. Так как на практике это увеличивает ресурс продукта почти в 3 раза (на каркасах КАМА, KAMA PRO). При этом затраты на шины KAMARETREAD на 40%-50% ниже, чем на покупку новых. И после «срочной оптимизации» на фоне пандемии тренд на такие шины сохранится — на выходе из этого «шторма» многие не станут возвращаться к более затратным закупкам», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

По мнению экспертов (Auto Tyre Market 2020), рост мирового рынка шин в ближайшие пять лет должен был составить около 2,1%. На фоне пандемии данный прогноз сохраняет актуальность, так как шины включены в категорию товаров первой необходимости во многих регионах, а своевременное техническое и сервисное обслуживание автомобилей — залог бесперебойного функционирования социально значимых служб, производителей и поставщиков жизненно важных товаров, транспортно-логистических и других предприятий.

Источник: Автовзгляд (https://www.avtovzglyad.ru/sovety/vozhdenie/2020-04-21-kama-tyres-kak-virus-prokatilsja-po-sezonu/)           

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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