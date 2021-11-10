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Особенности гидроколлоидных повязок

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Опубликовал: Алексей Морозов
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PiXABAY
Гидроколлоидные повязки для эффективного быстрого заживления ран. Удобное наложение, антисептическое действие, ускорение регенерации во влажной среде.

Создание влажной среды ведет к благоприятному заживлению ран. Но в большинстве случаев при обширных кожных повреждениях организм нуждается в дополнительной помощи. Гидроколлоидные повязки относятся к группе эффективных средств для заживления ран разного происхождения. Они позволяют ускорить процессы регенерации кожных покровов. Стерильные тонкие повязки представляют собой клейкое полотно с гелеобразующими веществами. При наложении на поврежденное место образуется влажная среда. В результате раны заживают намного быстрее. Подобрать гидроколлоидные повязки в Санкт-Петербурге можно с учетом их размеров, количества, бренда. Популярны изделия медицинского назначения датского производства.

Преимущества гидроколлоидных повязок

Повязки обеззараживают, стимулируют заживление. Их использование актуально, если при повреждении из раны выделяется небольшое количество жидкости. Носить повязки рекомендуется от трех до пяти дней в зависимости от интенсивности заживания, степени проблемы. К преимуществам гидроколлоидных изделий относятся:

  • надежная фиксация — повязка легко приклеивается и хорошо держится на коже;
  • наличие шкалы на внешней поверхности;
  • эффективная регулировка влажной среды — уровень испарения влаги понижается или повышается, что позволяет реже менять повязку;
  • широкий перечень показаний для применения.

Гидроколлоидные повязки подбирают индивидуально для каждого пациента. При поверхностных и глубоких, сухих ранах они демонстрируют высокую степень заживляемости.

Показания к применению

Повязки с гидроколлоидами используются при необходимости обработки обширных ран. Они показаны к применению в следующих случаях:

  • послеоперационные раны;
  • ожоги (незначительные);
  • ссадины;
  • трофические язвы нижних конечностей;
  • пролежни.

Препятствие образованию болезнетворных микроорганизмов, уменьшение сроков регенерации кожных покровов — важные преимущества гидроколлоидных повязок. Они не пропускают влагу, но и не препятствуют отличной воздухопроницаемости. Повязки — универсальное средство для всей семьи в любое время года. Преобразуя выделения из раны в гель, они поддерживают влажную среду, не дают размножаться бактериям, обеспечивают эффективное лечение даже при достаточно глубоких ранах. Гидроколлоидные повязки не требуют срочной замены после проведения гигиенических процедур, удобны и экономичны в эксплуатации.

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