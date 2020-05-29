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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Диагностика » Как и где вызвать хорошего врача на дом в Санкт-Петербурге

Как и где вызвать хорошего врача на дом в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Как и где можно вызвать врача на дом к пациенту в Санкт-Петербурге. Какие меры должны предпринимать медицинские специалисты при выезде.

В случае возникновения симптомов ОРВИ или простуды, при отравлениях, значительном повышении давления и прочих проблемах со здоровьем трудно самостоятельно добраться до врача. А в условиях пандемии это становится практически невозможно, так как машина скорой помощи приезжает только при серьезных симптомах, которые угрожаю жизни пациента.

Как быть человеку, если он категорически против самолечения, чувствует себя неважно и нуждается в медицинской помощи? Единственное верное решение – это вызов квалифицированного врача на дом. Данная услуга есть в медицинском холдинге «СМ-клиника», из которого к пациенту оперативно приедут опытные специалисты. Возможен визит терапевта, врача узкой направленности, медсестры для взятия всех необходимых анализов.

Какого медицинского специалиста можно вызвать на дом

Все зависит от симптомов пациента. В холдинге «СМ-клиника» можно заказать вызов врача на дом в Санкт-Петербурге https://vrachnadom-spb.ru/ любой специализации как для взрослого, так и для ребенка. Чаще всего пациентам требуются терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи и педиатры. Но при необходимости можно вызвать медицинского специалиста любой другой направленности – ЛОРа, травматолога, гинеколога, невролога, пульмонолога, эндокринолога, онколога и прочее. Кроме того, на дому реально проведение следующих диагностических и лечебных процедур:

  • Анализы и мазки, соскобы, дерматоскопия, УЗИ, ЭКГ, аноскопия.
  • Обработка пролежней и ран, перевязка.
  • Установка катетера.
  • Физиотерапевтические процедуры.
  • Наложение новой и коррекция гипсовой повязки при переломе.
  • Подбор контактных линз и очков.

Это лишь часть процедур, которые можно выполнить в домашних условиях.

Какие меры должны предпринимать врачи перед выездом

При визите на дом к пациенту, медицинские работники в обязательном порядке оснащаются комплектами защитной одежды одноразового формата. Перед выездом все врачи и медсестры проходят температурный контроль – если есть незначительные симптомы простуды, к работе они не допускаются.

Всегда должны применяться одноразовые расходные материалы, а инструмент проходить многоступенчатую стерилизацию. Медицинские работники «СМ-клиники» обучены выявлять подозрительные симптомы ОРВИ, после осмотра в обязательном порядке проходят усиленную стерилизацию. Вызов врача на дом поможет решить любую проблему со здоровьем, облегчит состояние пациента без необходимости самостоятельной поездки в поликлинику.

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