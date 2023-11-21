Почему нужно проверять сердце регулярно

По данным ВОЗ, самые частые болезни – это сердечные. Возраст кардиологических болезней с каждым годом уменьшается: если раньше «дела сердечные» были уделом пожилых людей, то сейчас инфаркт миокарда и другие заболевания встречаются и у людей в возрасте 30-35 лет.

Врачи-кардиологи, аритмологи и ангиологи настоятельно рекомендуют проверять сердце регулярно после 30 лет. Главная черта сердечно-сосудистых заболеваний в том, что они часто не имеют ранней симптоматики и никак не проявляются в течение длительного времени. В результате, болезнь обнаруживают в момент приступа, а помочь часто уже невозможно.

Нужно ли ходить к кардиологу регулярно?

Посещать кардиолога просто так не требуется. Если нет симптомов или поставленного диагноза, а только жалобы или подозрения, то лучше обратиться к терапевту. Врач осмотрит пациента, соберет первичной анамнез, назначит инструментальные и лабораторные исследования, и уже на основе полученных данных направит к кардиологу.

Методы диагностики

Самым распространенным методом кардиодиагностики является электрокардиограмма. ЭКГ регистрирует электрические импульсы сердца, фиксирует частоту сердцебиения и сердечный ритм. С помощью ЭКГ врачи диагностируют аритмии, инфаркты, стенокардию, ишемическую болезнь сердца и другие кардиологические заболевания.

ЭКГ делают в покое, но часто врачам требуется увидеть, как работает сердце под нагрузкой. В таком случае кардиологи назначают кардиограмму с физической нагрузкой или суточное ЭКГ по методу Холтера. Холтеровский мониторинг позволяет зафиксировать электрическую активность сердца в течение суток. В некоторых случаях суточное мониторирование включает контроль артериального давления.

Если подозрения врачей на сердечную патологию подтвердились, кардиолог может назначить эхокардиографию или УЗИ сердца. Это исследование дает информацию о структуре и функциях сердечной мышцы, а также о состоянии системы кровоснабжения – всего оценка производится более чем по 50 параметрам.

Как часто нужно обследовать сердце?

Врачи рекомендуют проводить комплексное обследование сердечно-сосудистой системы раз в год после 35-40 лет. Даже базовые обследования – анализы крови и ЭКГ – позволят выявить проблемы с сердцем на ранних стадиях.

При каких жалобах стоит обратиться к кардиологу?