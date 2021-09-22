Что делать, если у ребенка резко упало зрение?

Часто у детей в дошкольном и школьном возрасте начинает ухудшаться зрение. Это связано с нарушением аккомодации и регулярной усталостью. Ведь в садике ребенок часто рисует, лепит разные фигуры из пластилина, учит алфавит и заучивает наизусть стихи. В школе на глаза идет еще большая нагрузка, тут дети должны считать, писать и читать, а также заниматься творчеством и физической культурой.
Кроме того, современные детки с пеленок смотрят познавательные ролики в телефоне, на планшете или компьютере, а также телевизор, где показывают мультфильмы. Поэтому снижение зрения наблюдается у 15% малышей дошкольного возраста и у 20% школьников.
Почему ухудшается зрение у детей?
Это может происходить по разным причинам, сюда можно отнести:
- Плохое освещение.
- Наследственная предрасположенность.
- Плохая экология.
- Неверный подбор мебели для занятий (высокая парта, неудобный стул).
- Отсутствие режима, отдыха.
- Регулярные недосыпания.
- Неполноценное питание.
- Наличие заболеваний, которые негативно отражаются на зрительную систему.
Поэтому, если у ребенка, резко начало падать зрение, его нужно срочно отвезти к офтальмологу.
Диагностика
Врач быстро осмотрит пациента и направит его на полное обследование, с помощью современного оборудования. Отталкиваясь от полученных данных диагностики, медик может сказать, из-за чего падает зрение, даст полезные рекомендации и назначит лечение. Более подробную информацию можно узнать тут: https://focuseyecenter.kz/.
Несмотря на возраст, у детей (от 4 до 14 лет) могут выявить серьезные патологии и опасные заболевания, такие как:
- близорукость;
- дальнозоркость;
- астигматизм;
- конъюнктивит;
- амблиопия;
- косоглазие;
- нарушение цветового зрения.
Все эти болезни излечимы, однако следует сразу начать лечение, чтобы избежать осложнений, которые могут привести к необратимым последствиям.
Профилактика
- Расстояние от глаз до учебника не должно быть менее 40 см.
- Родители должны обеспечить ребенку комфортную учебную зону и хорошее освещение в комнате.
- После уроков, нужно обязательно отдыхать – минимум 1 час, а не делать сразу домашние задания.
- Во время занятий дома и в школе (или в садике) положения тела должно быть ровным.
- Каждый час ребенку стоит делать 3-х минутную разминку, с помощью специальных упражнения для глаз.
- Также следует ограничить время, которое ваше чадо проводит за компьютером, планшетом или телефоном до 1,5 часов в день.
Соблюдая эти простые правила, зрение перестанет падать, а риски осложнения патологии сведутся к нулю.
Какую гимнастику для глаз нужно делать ребенку?
Сегодня существует множество эффективных упражнений, благодаря которым можно быстро снять усталость и перенапряжение глаз, а именно:
«Жмурки»
Сначала следует сильно зажмурить глаза, минимум на 5 секунд и резко их открыть, повторять процедуру нужно 10-12 раз.
«Моргание»
Чтобы выполнить эту гимнастику необходимо часто моргать глазами с примерным интервалом в 3 секунды, на протяжении не менее 3-х минут.
«Влево-вправо»
Простое, но очень полезное упражнение, в котором нужно сначала направить взгляд в левую сторону, а потом в правую, выбрав средний темп. Повторять процедуру не менее 20 раз.
«Вверх-вниз»
Эта гимнастика схожа с предыдущим упражнением, но тут следует подымать глаза вверх и плавно опускать их вниз. Количество повторов - 20 раз.
Как понять, что у ребенка ухудшилось зрение?
Для этого за ним следует понаблюдать хотя бы несколько дней. Если он постоянно трет глаза, часто мигает, щуриться вдаль, устает от творческих занятий или долго рассматривает какой-либо предмет, значит у него проблемы со зрением. Поэтому не стоит откладывать профессиональный осморт, а лучше сразу записаться на прием к врачу.