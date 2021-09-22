Что делать, если у ребенка резко упало зрение?

Часто у детей в дошкольном и школьном возрасте начинает ухудшаться зрение. Это связано с нарушением аккомодации и регулярной усталостью. Ведь в садике ребенок часто рисует, лепит разные фигуры из пластилина, учит алфавит и заучивает наизусть стихи. В школе на глаза идет еще большая нагрузка, тут дети должны считать, писать и читать, а также заниматься творчеством и физической культурой.

Кроме того, современные детки с пеленок смотрят познавательные ролики в телефоне, на планшете или компьютере, а также телевизор, где показывают мультфильмы. Поэтому снижение зрения наблюдается у 15% малышей дошкольного возраста и у 20% школьников.

Почему ухудшается зрение у детей?

Это может происходить по разным причинам, сюда можно отнести:

Плохое освещение. Наследственная предрасположенность. Плохая экология. Неверный подбор мебели для занятий (высокая парта, неудобный стул). Отсутствие режима, отдыха. Регулярные недосыпания. Неполноценное питание. Наличие заболеваний, которые негативно отражаются на зрительную систему.

Поэтому, если у ребенка, резко начало падать зрение, его нужно срочно отвезти к офтальмологу.

Диагностика

Врач быстро осмотрит пациента и направит его на полное обследование, с помощью современного оборудования. Отталкиваясь от полученных данных диагностики, медик может сказать, из-за чего падает зрение, даст полезные рекомендации и назначит лечение. Более подробную информацию можно узнать тут: https://focuseyecenter.kz/.

Несмотря на возраст, у детей (от 4 до 14 лет) могут выявить серьезные патологии и опасные заболевания, такие как:

близорукость;

дальнозоркость;

астигматизм;

конъюнктивит;

амблиопия;

косоглазие;

нарушение цветового зрения.

Все эти болезни излечимы, однако следует сразу начать лечение, чтобы избежать осложнений, которые могут привести к необратимым последствиям.

Профилактика

Расстояние от глаз до учебника не должно быть менее 40 см. Родители должны обеспечить ребенку комфортную учебную зону и хорошее освещение в комнате. После уроков, нужно обязательно отдыхать – минимум 1 час, а не делать сразу домашние задания. Во время занятий дома и в школе (или в садике) положения тела должно быть ровным. Каждый час ребенку стоит делать 3-х минутную разминку, с помощью специальных упражнения для глаз. Также следует ограничить время, которое ваше чадо проводит за компьютером, планшетом или телефоном до 1,5 часов в день.

Соблюдая эти простые правила, зрение перестанет падать, а риски осложнения патологии сведутся к нулю.

Какую гимнастику для глаз нужно делать ребенку?

Сегодня существует множество эффективных упражнений, благодаря которым можно быстро снять усталость и перенапряжение глаз, а именно:

«Жмурки»

Сначала следует сильно зажмурить глаза, минимум на 5 секунд и резко их открыть, повторять процедуру нужно 10-12 раз.

«Моргание»

Чтобы выполнить эту гимнастику необходимо часто моргать глазами с примерным интервалом в 3 секунды, на протяжении не менее 3-х минут.

«Влево-вправо»

Простое, но очень полезное упражнение, в котором нужно сначала направить взгляд в левую сторону, а потом в правую, выбрав средний темп. Повторять процедуру не менее 20 раз.

«Вверх-вниз»

Эта гимнастика схожа с предыдущим упражнением, но тут следует подымать глаза вверх и плавно опускать их вниз. Количество повторов - 20 раз.

Как понять, что у ребенка ухудшилось зрение?

Для этого за ним следует понаблюдать хотя бы несколько дней. Если он постоянно трет глаза, часто мигает, щуриться вдаль, устает от творческих занятий или долго рассматривает какой-либо предмет, значит у него проблемы со зрением. Поэтому не стоит откладывать профессиональный осморт, а лучше сразу записаться на прием к врачу.