Программа «Здоровое сердце» в санатории «Юность»

Болезни сердца и сосудов являются одной из самых распространенных причин внезапной смерти в мире. Лечение сердечно-сосудистой системы должно носить комплексный характер. Только такой подход позволит избежать риска развития рецидива заболевания и сможет вернуть привычный уровень жизни пациенту. В санатории «Юность» применяются современные методики лечения и диагностики пациентов с гипертензией, пороками развития сердечной мышцы, нарушениями ритма и проводимости, а также другими заболеваниями кардиологического профиля.

Кому показано лечение по профилю «Здоровое сердце»

Лечение проводится при наличии заболеваний:

Артериальная гипертензия;

Ишемическая болезнь сердца;

Стеноз брахицефальной артерии;

Перенесенное шунтирование или стенирование;

Нарушение сердечного ритма и проводимости;

Выраженные проявления сердечной недостаточности;

Острые или хронические нарушения коронарного кровотока;

Врожденные или приобретенные пороки развития сердечной мышцы;

Восстановление выносливости при физической нагрузке.

Противопоказания

Лечение противопоказано пациентам:

С установленным кардиостимулятором;

Аритмией, влияющей на синхронизацию данных электрокардиограммы;

Постоперационное состояние;

Повышенное давление;

Патологии периферических сосудов;

Флебиты;

Тяжелая аортальная недостаточность.

Что входит в программу

Программа «Здоровое сердце» разработана специально для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рассчитана на курс из 14 ночей. В стоимость программы входит:

Проживание в номере выбранной категории;

Четырехразовое диетическое питание по заказному меню;

Ежедневное двухчасовое посещение бассейна и банного комплекса;

Ежедневное часовое посещение спортивного и тренажерного зала;

Профильное лечение;

Прием минеральной воды из бювета.

В стоимость путевки включено:

Консультация врача кардиолога, терапевта, психотерапевта;

Инструментальные исследования – ЭКГ, УЗИ сердца, вен и артерий, велоэргометрия;

Суточный мониторинг;

Лабораторные исследования для оценки состояния здоровья пациента (анализы крови, мочи, липидного профиля);

Прием лекарственных препаратов;

Физическая нагрузка для восстановления выносливости.

Лечение сердца в санатории «Юность» направлено на укрепление сердечной мышцы, улучшение общего состояния здоровья пациента и нормализацию обмена веществ.

Уточнить стоимость и приобрести путевку можно у администратора санатория. При заселении с гостей взимается курортный сбор. Предоставляется скидка на проживание детей. Итоговый расчет стоимости путевки зависит от категории выбранного номера и действующего на дату заезда прейскуранта.