Программа «Здоровое сердце» в санатории «Юность»

Болезни сердца и сосудов являются одной из самых распространенных причин внезапной смерти в мире. Лечение сердечно-сосудистой системы должно носить комплексный характер. Только такой подход позволит избежать риска развития рецидива заболевания и сможет вернуть привычный уровень жизни пациенту. В санатории «Юность» применяются современные методики лечения и диагностики пациентов с гипертензией, пороками развития сердечной мышцы, нарушениями ритма и проводимости, а также другими заболеваниями кардиологического профиля.
Кому показано лечение по профилю «Здоровое сердце»
Лечение проводится при наличии заболеваний:
- Артериальная гипертензия;
- Ишемическая болезнь сердца;
- Стеноз брахицефальной артерии;
- Перенесенное шунтирование или стенирование;
- Нарушение сердечного ритма и проводимости;
- Выраженные проявления сердечной недостаточности;
- Острые или хронические нарушения коронарного кровотока;
- Врожденные или приобретенные пороки развития сердечной мышцы;
- Восстановление выносливости при физической нагрузке.
Противопоказания
Лечение противопоказано пациентам:
- С установленным кардиостимулятором;
- Аритмией, влияющей на синхронизацию данных электрокардиограммы;
- Постоперационное состояние;
- Повышенное давление;
- Патологии периферических сосудов;
- Флебиты;
- Тяжелая аортальная недостаточность.
Что входит в программу
Программа «Здоровое сердце» разработана специально для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рассчитана на курс из 14 ночей. В стоимость программы входит:
- Проживание в номере выбранной категории;
- Четырехразовое диетическое питание по заказному меню;
- Ежедневное двухчасовое посещение бассейна и банного комплекса;
- Ежедневное часовое посещение спортивного и тренажерного зала;
- Профильное лечение;
- Прием минеральной воды из бювета.
В стоимость путевки включено:
- Консультация врача кардиолога, терапевта, психотерапевта;
- Инструментальные исследования – ЭКГ, УЗИ сердца, вен и артерий, велоэргометрия;
- Суточный мониторинг;
- Лабораторные исследования для оценки состояния здоровья пациента (анализы крови, мочи, липидного профиля);
- Прием лекарственных препаратов;
- Физическая нагрузка для восстановления выносливости.
Лечение сердца в санатории «Юность» направлено на укрепление сердечной мышцы, улучшение общего состояния здоровья пациента и нормализацию обмена веществ.
Уточнить стоимость и приобрести путевку можно у администратора санатория. При заселении с гостей взимается курортный сбор. Предоставляется скидка на проживание детей. Итоговый расчет стоимости путевки зависит от категории выбранного номера и действующего на дату заезда прейскуранта.
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