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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Программа «Здоровое сердце» в санатории «Юность»

Программа «Здоровое сердце» в санатории «Юность»

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Болезни сердца и сосудов являются одной из самых распространенных причин внезапной смерти в мире.

Болезни сердца и сосудов являются одной из самых распространенных причин внезапной смерти в мире. Лечение сердечно-сосудистой системы должно носить комплексный характер. Только такой подход позволит избежать риска развития рецидива заболевания и сможет вернуть привычный уровень жизни пациенту. В санатории «Юность» применяются современные методики лечения и диагностики пациентов с гипертензией, пороками развития сердечной мышцы, нарушениями ритма и проводимости, а также другими заболеваниями кардиологического профиля.

Кому показано лечение по профилю «Здоровое сердце»

Лечение проводится при наличии заболеваний:

  • Артериальная гипертензия;
  • Ишемическая болезнь сердца;
  • Стеноз брахицефальной артерии;
  • Перенесенное шунтирование или стенирование;
  • Нарушение сердечного ритма и проводимости;
  • Выраженные проявления сердечной недостаточности;
  • Острые или хронические нарушения коронарного кровотока;
  • Врожденные или приобретенные пороки развития сердечной мышцы;
  • Восстановление выносливости при физической нагрузке.

Противопоказания

Лечение противопоказано пациентам:

  • С установленным кардиостимулятором;
  • Аритмией, влияющей на синхронизацию данных электрокардиограммы;
  • Постоперационное состояние;
  • Повышенное давление;
  • Патологии периферических сосудов;
  • Флебиты;
  • Тяжелая аортальная недостаточность.

Что входит в программу

Программа «Здоровое сердце» разработана специально для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рассчитана на курс из 14 ночей. В стоимость программы входит:

  • Проживание в номере выбранной категории;
  • Четырехразовое диетическое питание по заказному меню;
  • Ежедневное двухчасовое посещение бассейна и банного комплекса;
  • Ежедневное часовое посещение спортивного и тренажерного зала;
  • Профильное лечение;
  • Прием минеральной воды из бювета.

В стоимость путевки включено:

  • Консультация врача кардиолога, терапевта, психотерапевта;
  • Инструментальные исследования – ЭКГ, УЗИ сердца, вен и артерий, велоэргометрия;
  • Суточный мониторинг;
  • Лабораторные исследования для оценки состояния здоровья пациента (анализы крови, мочи, липидного профиля);
  • Прием лекарственных препаратов;
  • Физическая нагрузка для восстановления выносливости.

Лечение сердца в санатории «Юность» направлено на укрепление сердечной мышцы, улучшение общего состояния здоровья пациента и нормализацию обмена веществ.

Уточнить стоимость и приобрести путевку можно у администратора санатория. При заселении с гостей взимается курортный сбор. Предоставляется скидка на проживание детей. Итоговый расчет стоимости путевки зависит от категории выбранного номера и действующего на дату заезда прейскуранта.

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