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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Болезнь Паркинсона: симптомы

Болезнь Паркинсона: симптомы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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PiXABAY
Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее заболевание центральной нервной системы

Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое поражает от 1 до 2% населения мира старше 65 лет и прогрессирует с возрастом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным Министерства здравоохранения, в России около 200 000 человек диагностированы с болезнью Паркинсона. Как развивается болезнь Паркинсона можно узнать на https://ranc-clinik.ru/parkinson_stages. Несмотря на то, что это заболевание чаще встречается после 65 лет, есть люди с диагнозом болезни в более молодых возрастных группах. Подсчитано, что 4% больных паркинсонизмом диагностируются до 50 лет.

Что такое болезнь Паркинсона?

Болезнь Паркинсона — это хроническое, медленно прогрессирующее неврологическое заболевание, связанное с потерей клеток головного мозга (нейронов), вырабатывающих нейротрансмиттер под названием дофамин.

Таким образом, происходит последовательное снижение выработки дофамина (нейротрансмиттера, который действует в контроле сообщений между областями мозга, которые вместе контролируют движения и координацию в теле).

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), от 1 до 2% населения земного шара старше 65 лет страдает этим заболеванием. Его распространенность (доля больных в популяции). Несколько исследований показывают, что в ближайшие годы ожидается значительный рост числа людей с болезнью Паркинсона во всем мире.

Причины заболевания

Основная причина сосредоточена в существенном увеличении продолжительности жизни и последующем общем старении населения. По мере того, как все больше и больше людей стареют в популяции, увеличивается число людей, у которых может развиться заболевание. Однако исследования и специалисты обращают внимание на то, что в последние годы наблюдается значительное улучшение качества жизни и продолжительности жизни людей, страдающих этим заболеванием.

То есть люди с диагнозом живут дольше и намного лучше, чем раньше, в результате продвижения различных методов лечения в разных модальностях для борьбы с симптомами болезни. В целом болезнь Паркинсона встречается в два раза чаще у мужчин, чем у женщин.

Симптомы болезни Паркинсона

Первые симптомы болезни Паркинсона обычно незаметны и проявляются постепенно, могут оставаться незамеченными в течение длительного времени и даже считаться характерными признаками старения, что в конечном итоге затрудняет идентификацию пациента или членов семьи.

В целом, близкие родственники, которые не видят человека в течение более длительного периода времени, легче замечают изменения в ассертивном диагнозе болезни. Многие люди считают, что симптомы болезни Паркинсона ограничиваются тремором главным образом потому, что он является отличительной чертой болезни.

Однако есть и другие яркие симптомы, которые должны присутствовать всегда, то есть сигнализируют о диагнозе и имеют значение для выявления болезни.

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