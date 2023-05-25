ЛОР-заболевания: основные виды, причины появления, симптомы, подходы к лечению

ЛОР-заболевания
ЛОР-заболевания относятся к категории болезней, которые наиболее часто возникают у людей. На плохое самочувствие, вызванное заложенностью носа или дискомфортом в носоглотке, одинаково часто жалуются мужчины и женщины, дети и пожилые. Если пытаться игнорировать признаки заболеваний ЛОР-органов, это может привести к тому, что патология перейдет в хроническую форму, или к ней присоединятся вторичные инфекции. Поэтому пускать проблему на самотек не следует. Лучше сразу обратиться к отоларингологу, пройти обследование для постановки диагноза и назначения лечения.
Разновидности ЛОР-патологий
Отоларингологические нарушения представлены довольно обширной группой диагнозов. Все потому, что данная область медицины занимается изучением трех взаимосвязанных органов: носа, горла и ушей. При нарушениях в одной области высока вероятность появления сбоев в работе остальных.
Если исходить из места локализации, то ЛОР-болезни делятся на три большие группы:
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Заболевания носа. Представлены хроническим и острым насморком, отеком и выделением слизи на фоне аллергической реакции, синуситами разной природы, увеличенными аденоидами и т.п. Патологии чаще всего затрагивают слизистую оболочку, локализуются в придаточных пазухах носа. При несвоевременном лечении возрастает вероятность развития мигрени, поражения органов зрения, воспаления коры головного мозга.
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Патологии органов слуха. Речь идет о таких заболеваниях, как отит разных отделов уха, воспаление и снижение слуха из-за утолщения серной пробки, попадания в слуховые проходы инородных тел, травмирования барабанной перепонки. Характерными признаками наличия проблемы становится ухудшение слуха, болезненные ощущения, специфические выделения из ушного прохода.
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Болезни горла. В эту группу входят знакомая многим ангина, ларингиты, фарингиты, отеки слизистой в результате травмирования, употребления горячих напитков, ухудшение дыхательной функции из-за попадания инородных тел. Заболевания горла могут протекать в острой и хронической форме, вторые сложнее поддаются лечению и требуют разработки персональной терапии.
Факторы возникновения ЛОР-патологий
Заболевания ЛОР-органов хорошо изучены, потому отоларингологи уверенно выделяют несколько распространенных причин их появления. Это:
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переохлаждение, оно может быть не только общим (всего тела), но и локальным, когда отдельно замерзает нос, горло, продувает ухо;
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резкое изменение температуры;
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снижение общего и местного иммунитета на фоне перенесенных заболеваний, оперативного вмешательства, приема некоторых медикаментов;
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скудный рацион, что вызывает дефицит витаминов, микро- и макроэлементов;
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постоянное влияние стрессов, плохая экология;
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чрезмерные умственные и физические нагрузки;
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бактериальные и вирусные инфекции;
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употребление алкоголя, курение;
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недостаток отдыха и сна;
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влияние аллергенов.
Болезни горла чаще всего возникают в результате купания в прохладной воде, употребления мороженого и охлажденных напитков. Уши крайне чувствительны к порывам ветра, пониженным температурам, поэтому в холодный период года рекомендуется закрывать их шапкой, повязывать шарфы. Насморк становится следствием замерзших ног, для предотвращения такой проблемы следует носить обувь по погоде.
Летом появление ЛОР-патологий также не является редкостью. Основной причиной их появления становится переохлаждение из-за включенного кондиционера, купание в водоемах с холодной водой, бесконтрольное употребление охлажденных напитков.
Когда обращаться к отоларингологу?
Симптомы заболеваний уха, горла и носа связаны с появлением:
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дискомфорта или боли;
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заложенностью;
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нехарактерных выделений;
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повышенной температуры тела;
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общей слабости.
Если наблюдается сразу несколько характерных признаков, это может говорить о запущенной стадии заболевания.
Способы лечения
Для постановки диагноза ЛОР проводит общий осмотр пациента, выясняет анамнез, назначает дополнительные анализы и инструментальные исследования (эндоскопию, аудиометрию, УЗИ, МРТ или КТ и сопутствующие виды диагностики). В зависимости от результатов пациенту для лечения могут быть рекомендованы:
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прием лекарственных препаратов и общеукрепляющих витаминов;
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соблюдение постельного режима;
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ингаляции;
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прогревания и другие физиопроцедуры;
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полоскание горла;
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промывание носа и ушей.
Хирургические методы лечения применяются в крайних случаях и направлены преимущественно на устранение анатомических аномалий строения органов, полипов и прочих новообразований.
Выбор методики лечения остается за врачом. Хороший ЛОР в Санкт-Петербурге наверняка найдется как в государственных, так и в многочисленных частных клиниках. Для записи к специалисту изучите отзывы о нем, ознакомьтесь с его квалификацией, а также найдите информацию о медицинском учреждении в целом.