ЛОР-заболевания: основные виды, причины появления, симптомы, подходы к лечению

ЛОР-заболевания

ЛОР-заболевания относятся к категории болезней, которые наиболее часто возникают у людей. На плохое самочувствие, вызванное заложенностью носа или дискомфортом в носоглотке, одинаково часто жалуются мужчины и женщины, дети и пожилые. Если пытаться игнорировать признаки заболеваний ЛОР-органов, это может привести к тому, что патология перейдет в хроническую форму, или к ней присоединятся вторичные инфекции. Поэтому пускать проблему на самотек не следует. Лучше сразу обратиться к отоларингологу, пройти обследование для постановки диагноза и назначения лечения.

Разновидности ЛОР-патологий

Отоларингологические нарушения представлены довольно обширной группой диагнозов. Все потому, что данная область медицины занимается изучением трех взаимосвязанных органов: носа, горла и ушей. При нарушениях в одной области высока вероятность появления сбоев в работе остальных.

Если исходить из места локализации, то ЛОР-болезни делятся на три большие группы:

Заболевания носа. Представлены хроническим и острым насморком, отеком и выделением слизи на фоне аллергической реакции, синуситами разной природы, увеличенными аденоидами и т.п. Патологии чаще всего затрагивают слизистую оболочку, локализуются в придаточных пазухах носа. При несвоевременном лечении возрастает вероятность развития мигрени, поражения органов зрения, воспаления коры головного мозга.

Патологии органов слуха. Речь идет о таких заболеваниях, как отит разных отделов уха, воспаление и снижение слуха из-за утолщения серной пробки, попадания в слуховые проходы инородных тел, травмирования барабанной перепонки. Характерными признаками наличия проблемы становится ухудшение слуха, болезненные ощущения, специфические выделения из ушного прохода.

Болезни горла. В эту группу входят знакомая многим ангина, ларингиты, фарингиты, отеки слизистой в результате травмирования, употребления горячих напитков, ухудшение дыхательной функции из-за попадания инородных тел. Заболевания горла могут протекать в острой и хронической форме, вторые сложнее поддаются лечению и требуют разработки персональной терапии.

Факторы возникновения ЛОР-патологий

Заболевания ЛОР-органов хорошо изучены, потому отоларингологи уверенно выделяют несколько распространенных причин их появления. Это:

переохлаждение, оно может быть не только общим (всего тела), но и локальным, когда отдельно замерзает нос, горло, продувает ухо;

резкое изменение температуры;

снижение общего и местного иммунитета на фоне перенесенных заболеваний, оперативного вмешательства, приема некоторых медикаментов;

скудный рацион, что вызывает дефицит витаминов, микро- и макроэлементов;

постоянное влияние стрессов, плохая экология;

чрезмерные умственные и физические нагрузки;

бактериальные и вирусные инфекции;

употребление алкоголя, курение;

недостаток отдыха и сна;

влияние аллергенов.

Болезни горла чаще всего возникают в результате купания в прохладной воде, употребления мороженого и охлажденных напитков. Уши крайне чувствительны к порывам ветра, пониженным температурам, поэтому в холодный период года рекомендуется закрывать их шапкой, повязывать шарфы. Насморк становится следствием замерзших ног, для предотвращения такой проблемы следует носить обувь по погоде.

Летом появление ЛОР-патологий также не является редкостью. Основной причиной их появления становится переохлаждение из-за включенного кондиционера, купание в водоемах с холодной водой, бесконтрольное употребление охлажденных напитков.

Когда обращаться к отоларингологу?

Симптомы заболеваний уха, горла и носа связаны с появлением:

дискомфорта или боли;

заложенностью;

нехарактерных выделений;

повышенной температуры тела;

общей слабости.

Если наблюдается сразу несколько характерных признаков, это может говорить о запущенной стадии заболевания.

Способы лечения

Для постановки диагноза ЛОР проводит общий осмотр пациента, выясняет анамнез, назначает дополнительные анализы и инструментальные исследования (эндоскопию, аудиометрию, УЗИ, МРТ или КТ и сопутствующие виды диагностики). В зависимости от результатов пациенту для лечения могут быть рекомендованы:

прием лекарственных препаратов и общеукрепляющих витаминов;

соблюдение постельного режима;

ингаляции;

прогревания и другие физиопроцедуры;

полоскание горла;

промывание носа и ушей.

Хирургические методы лечения применяются в крайних случаях и направлены преимущественно на устранение анатомических аномалий строения органов, полипов и прочих новообразований.

Выбор методики лечения остается за врачом. Хороший ЛОР в Санкт-Петербурге наверняка найдется как в государственных, так и в многочисленных частных клиниках. Для записи к специалисту изучите отзывы о нем, ознакомьтесь с его квалификацией, а также найдите информацию о медицинском учреждении в целом.