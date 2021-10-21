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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Что нужно знать о периодонтите?

Что нужно знать о периодонтите?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
familia.ua
Развивается периодонтит на фоне запущенных форм гингивита, пародонтита, невылеченного кариеса и пульпита

Развивается периодонтит на фоне запущенных форм гингивита, пародонтита, невылеченного кариеса и пульпита, хотя причинами заболевания могут быть и другие факторы. Местные причины его типичны для многих заболеваний полости рта: плохая гигиена, зубные камни, механические травмы зубов, аллергические реакции на пломбировочные материалы, последствия неквалифицированного стоматологического лечения. Общие причины периодонтита обусловлены состоянием организма – спровоцировать воспаление могут заболевания эндокринной системы, сахарный диабет, снижение иммунитета, и др. Для лечения периодонтита потребуется обратиться в профессиональную стоматологическую клинику, например, расположенную на этом сайте https://familia.ua/.

Формы периодонтита

Различают лёгкую, среднюю и тяжёлую форму. При лёгкой степени симптомы ограничиваются дискомфортом и незначительной кровоточивостью дёсен. При средней форме к симптомам периодонтита добавляется более выраженное воспаление дёсен, незначительное оголение корней и увеличение подвижности зубов. Наиболее серьёзные симптомы наблюдаются при тяжёлой хронической форме, когда зубы расшатываются и из десневых карманов начинает выделяться гной.

Почему важно вовремя обратиться к специалисту?

Периодонтит может проходить в острой или хронической форме. Острая форма развивается внезапно и сопровождается сильными болями в области зуба, которые усиливаются при надавливании и во время приёма пищи (особенно горячей). Возникает ощущение, что больной зуб увеличивается и начинает давить на десну, что происходит из-за разбухания воспалённого периодонта. Постепенно боль при острой форме распространяется на соседние зубы, и пациенту становится сложно указать источник боли. После того как боль приобретает пульсирующий характер, появляется подвижность зубов и припухлость щеки, откладывать визит к врачу нельзя!

Воспалительный процесс может утихнуть в течение 7-10 дней, но помимо того что столько дней терпеть боль сможет далеко не каждый, острая форма неизбежно перейдёт в хроническую.

Периодонтит хронический протекает на фоне заметной подвижности зубов, образования межзубных щелей, усиления кровоточивости дёсен и развития гнойных процессов. Он сопровождается периодическими обострениями, которые могут быть спровоцированы частыми переохлаждениями, простудными заболеваниями, аллергией и стрессами. По своим клиническим проявлениям хронический периодонтит довольно разнообразен, но опытный врач способен грамотно диагностировать это заболевание.


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