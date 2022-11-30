Что можно выпить от недержания мочи?

Согласно данным статистики от недержания мочи той или иной степени тяжести страдает один человек из пяти. Проблема заключается в ее непроизвольном вытекании, справиться с которым не дает потеря контроля над мочеиспусканием. Какие бы волевые усилия ни предпринимал человек, мочевой пузырь ему больше не подчиняется.

Необходимо обратиться к врачу, так как созданы эффективные препараты для лечения недержания. Например, Дриптан таблетки устраняют спазмы детрузора, способствуют увеличению объема мочевого пузыря.

Для чего принимают Дриптан?

Для лекарственного средства характерен выраженный спазмолитический эффект, который реализуется в гладкой мускулатуре детрузора — единой мышцы, изгоняющей мочу. В терапии ее недержания востребована и способность активного компонента блокировать контакт расположенных в ней м-холинорецепторов с медиатором ацетилхолином. Результатом сочетания подобных эффектов становится устранение повышенного тонуса детрузора. Он перестает спонтанно сокращаться, а мочевой пузырь увеличивается в размерах.

Таблетки предназначены для терапии больных, у которых диагностированы расстройства мочеиспускания. Их прием рекомендован взрослым, страдающим следующими нарушениями:

недержанием мочи, неотложными позывами, учащенным мочеиспусканием, вызванными сниженной функциональной активностью мочевого пузыря либо развившимися на фоне рассеянного склероза, Spina Bifida;

моторным неотложным недержанием мочи, причина которого осталась невыясненной даже после тщательного обследования больного;

гиперактивностью мочевого пузыря, являющейся постоперационным осложнением вмешательства на простате;

гиперактивностью мочевого пузыря, обусловленной тяжело протекающим воспалительным процессом в мочевом пузыре.

Лекарственное средство используется в детской урологии с пятилетнего возраста. Его включают в терапевтические схемы после диагностирования таких проблем с мочеиспусканием:

недержания мочи, неотложных позывов, учащенного мочеиспускания невыясненной природы либо нейрогенной этиологии;

энуреза в ночные часы, спровоцированного гиперактивностью детрузора, если ранее использованные терапевтические методики не дали должного эффекта.

Препарат может быть назначен при энурезе только в тех случаях, когда для восстановления контроля над опорожнением мочевого пузыря одновременно будут использованы немедикаментозные методы. Например, мотивационная терапия и/или физиотерапевтические процедуры.

Как правильно принимать препарат?

Перед назначением лечения проводится ряд лабораторных и инструментальных исследований. Оценивается состояние мочевого пузыря, мочевыводящих путей, почек, по показаниям — других внутренних органов. При необходимости одновременно выполняется и их лечение препаратами, исключающими неблагоприятное взаимодействие с Дриптаном.

Определяя оптимальный режим дозирования, врач ориентируется на вид расстройства мочеиспускания, характер и тяжесть клинической ситуации, возраст больного. Стандартная суточная доза для взрослого человека составляет 10,0-15,0 мг, поделенных на два или три приема. Если препарат переносится хорошо, а эффект нужно усилить, то доза повышается до 20,0 мг. Ее нужно делить на четыре приема, между которыми должны быть примерно одинаковые временные промежутки.

В пожилом возрасте течение биохимических процессов несколько замедляется, поэтому лекарства дольше задерживаются в организме и проявляют свои фармакологические эффекты. Препарат назначается в суточной дозе 5,0 мг, при хорошей переносимости — 10,0 мг. Делят ее на два приема — утренний и вечерний.

В детском возрасте оптимальной суточной дозой является 5,0 мг (по 2,5 мг с равными интервалами). Если нужен более выраженный терапевтический эффект, то она повышается до 10,0-15,0 мг, поделенных на два или три приема.

Наличие пищи в ЖКТ значения не имеет. Но для снижения вероятности побочных проявлений лучше принимать лекарственное средство во время еды.

Вывод

Вероятно, что патология еще более распространена, чем утверждает статистика. Ведь она относится к деликатным проблемам, о которых не принято говорить даже с близкими людьми. Больной человек старается не отходить далеко от туалета, активно пользуется урологическими прокладками. Но ситуацию это не спасает — стоит немного напрячься, и заболевание напоминает о себе вновь.

Игнорирование недержания непродуктивно, оно не исчезнет без медицинской помощи. Почти все современные препараты отличаются хорошей переносимостью, во время курса побочные эффекты отмечаются исключительно редко. После проведения лечения больные выздоравливают, ведут активный образ жизни.