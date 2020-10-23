Эффективные методики для быстрого отбеливания зубов

Белоснежная улыбка – мечта многих людей. Но добиться ее своими силами практически невозможно. Даже при регулярном соблюдении гигиены полости рта и посещении стоматолога достичь ослепительного эффекта нельзя. Поэтому люди все чаще обращаются к врачам для отбеливания зубных пластин посредством специальных средств. Современные препараты оказывают щадящее воздействие на эмаль, поэтому не способны нанести ей вред. При этом они отличаются высокой эффективностью и быстротой. Уже за одно посещение стоматологического кабинета можно получить осветление на несколько тонов.

Куда обратиться для отбеливания зубов

Чтобы воспользоваться эффективными и безопасными методиками по отбеливанию зубов, следует обратиться в компанию «Пандент». Эта стоматология в Санкт-Петербурге имеет все нужные препараты для проведения быстрой и качественной процедуры. В клинике есть все необходимое оборудование для осуществления стоматологических манипуляций. В Санкт-Петербурге есть несколько клиник компании, расположенных в разных уголках города.

Отбеливание зубов Beyond

Осветление зубной эмали по технологии Beyond происходит посредством специального геля. В него входит перекись водорода, диоксид кремния и другие эффективные компоненты, которые снижают риск повышения чувствительности зубов. Методика позволяет отбелить пластины на 5-12 тонов. При этом она положительно сказывается на здоровье зубов. После этой технологии зубы становятся намного светлее и ярче. Весь процесс отбеливания занимает всего 45-60 минут.

Методика Amazing White

Для применения технологии Amazing White тоже используется гель с содержанием перекиси водорода. Он активируется при воздействии на зубы LED-лампы. Во время этого процесса молекулы кислорода активируются, начиная осветлять эмаль. К преимуществам методики можно отнести следующее:

быстрая процедура, которая займет не более часа;

приятная стоимость услуги;

отбеливание на 8 тонов;

практически безболезненное воздействие;

отсутствие влияния на чувствительность зубов.

Система Zoom 4

Технология Zoom 4 подразумевает использование активного кислорода и ультрафиолетовой лампы. Такая методика дает возможность осветлить зубы на 2-8 тонов. При этом она дает стойкий эффект, который длится в течение 5 лет. В составе вещества, осуществляющего отбеливание, находятся только щадящие компоненты, которые не оказывают негативного эффекта на эмаль. При необходимости после процедуры можно провести фторирование, чтобы дополнительно укрепить зубы.