Эффективные методики для быстрого отбеливания зубов

ента новостей

21:28
В Ленобласти в общевойсковую армию ЗВО прибыло молодое пополнение военнослужащих
14:22
В Петербурге депутаты инициируют единовременные выплаты для детей от 16 до 18 лет
14:05
В Петербурге на рынке полиция провела профилактический рейд
13:50
В Петербурге арестовали рецидивиста ограбившего пожилую женщину в подъезде
11:43
Кирилл Кяро рассказал Пятому каналу, как снимали сериал «Консультант»
11:28
В Историческом парке военные марши и песни прозвучат в исполнении духовых оркестров Санкт-Петербурга
11:27
Выставка «Россия – Финляндия: к 100-летию установления дипломатических связей»
11:10
Более 1,7 миллиона рублей отдала аферистам пенсионерка из Красногвардейского района
11:05
В Невском районе взорвали банкомат
08:54
Можно ли наладить отношения с США?
08:38
Имеет ли смысл начинать бизнес в пандемию?
00:27
Конфуз «Зенита» в Лиге Чемпионов с «Брюгге» - в чём причина?
19:33
Роль добровольцев в предотвращении чрезвычайных ситуа
19:29
Более 8000 единиц техники переведено на зимний режим эксплуатации в Ленинградской армии ВВС и ПВО
16:15
Ежегодный Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста» соберет представителей НКО
16:12
Открытый лекторий «Культура 2.0» в октябре и ноябре пройдет в онлайн-формате
12:47
Штурмовик Ил-2 восстановят военнослужащие ЗВО и мастера Невского ССЗ
12:11
Смольный обратился в Минэкономразвития с просьбой разрешить проверки управляющих компаний
11:49
Состоялось открытие четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»
11:38
В Петербурге без масок не пустят в общественный транспорт
11:33
В Ленобласти пройдет акции «Кабель жизни»
11:27
Троллейбусы Петербурга отметили день рождения
11:18
В Пушкине аферисты выманили у женщины более 2,4 миллиона рублей
11:14
В Ленобласти пьяного водителя полицейские задержали со стрельбой
10:59
В Ленобласти полицейские раскрыли серию краж с дачных участков
10:55
В Петербурге задержали закладчика растительных наркотиков
08:33
Пришлось выплатить 1 миллион рублей
08:32
Типы коронавируса
19:50
В Ленобласти военнослужащие подразделения спецназа ЗВО ознакомят юнармейцев региона с новейшими образцами вооружения
15:53
В Большом зале Филармонии выступит пианист Борис Березовский
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Эффективные методики для быстрого отбеливания зубов

Эффективные методики для быстрого отбеливания зубов

0
10
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Белоснежная улыбка – мечта многих людей. Но добиться ее своими силами практически невозможно.

Белоснежная улыбка – мечта многих людей. Но добиться ее своими силами практически невозможно. Даже при регулярном соблюдении гигиены полости рта и посещении стоматолога достичь ослепительного эффекта нельзя. Поэтому люди все чаще обращаются к врачам для отбеливания зубных пластин посредством специальных средств. Современные препараты оказывают щадящее воздействие на эмаль, поэтому не способны нанести ей вред. При этом они отличаются высокой эффективностью и быстротой. Уже за одно посещение стоматологического кабинета можно получить осветление на несколько тонов.

Куда обратиться для отбеливания зубов

Чтобы воспользоваться эффективными и безопасными методиками по отбеливанию зубов, следует обратиться в компанию «Пандент». Эта стоматология в Санкт-Петербурге имеет все нужные препараты для проведения быстрой и качественной процедуры. В клинике есть все необходимое оборудование для осуществления стоматологических манипуляций. В Санкт-Петербурге есть несколько клиник компании, расположенных в разных уголках города.

Отбеливание зубов Beyond

Осветление зубной эмали по технологии Beyond происходит посредством специального геля. В него входит перекись водорода, диоксид кремния и другие эффективные компоненты, которые снижают риск повышения чувствительности зубов. Методика позволяет отбелить пластины на 5-12 тонов. При этом она положительно сказывается на здоровье зубов. После этой технологии зубы становятся намного светлее и ярче. Весь процесс отбеливания занимает всего 45-60 минут.

Методика Amazing White

Для применения технологии Amazing White тоже используется гель с содержанием перекиси водорода. Он активируется при воздействии на зубы LED-лампы. Во время этого процесса молекулы кислорода активируются, начиная осветлять эмаль. К преимуществам методики можно отнести следующее:

  • быстрая процедура, которая займет не более часа;
  • приятная стоимость услуги;
  • отбеливание на 8 тонов;
  • практически безболезненное воздействие;
  • отсутствие влияния на чувствительность зубов.

Система Zoom 4

Технология Zoom 4 подразумевает использование активного кислорода и ультрафиолетовой лампы. Такая методика дает возможность осветлить зубы на 2-8 тонов. При этом она дает стойкий эффект, который длится в течение 5 лет. В составе вещества, осуществляющего отбеливание, находятся только щадящие компоненты, которые не оказывают негативного эффекта на эмаль. При необходимости после процедуры можно провести фторирование, чтобы дополнительно укрепить зубы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-09-2017, 19:47
Интересная информация об отбеливании зубов
17-05-2020, 21:17
Как выбрать клинику для имплантации зубов
28-06-2019, 23:35
Диагностика зубов и профессиональное назначение лечения
27-03-2017, 21:48
Эстетическая стоматология
27-03-2016, 22:03
Протезирование зубов
11-04-2017, 13:55
В Петербурге создали памятник зубной боли

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
277
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
304
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
449
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
720
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх