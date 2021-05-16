Как правильно выбрать врача-диетолога и какие проблемы может решить специалист

Большинство заболеваний людей связаны с неправильным питанием. Прием некачественной еды – это основная причина нарушения обмена веществ в человеческом организме. Это приводит к ожирению или, наоборот, к резкому снижению массы тела. Решить возникшие проблемы можно только с помощью врача-диетолога. Главная задача специалиста – помочь пациенту изменить пищевое поведение и добиться желаемых результатов.

Особенности и преимущества работы врача-диетолога

В обязанности врача-диетолога входит разработка диет, которые необходимы для лечения или профилактики различных заболеваний. Профессиональные специалисты досконально разбираются в особенностях питания пациентов, которые страдают от сердечных почечных, эндокринных или ортопедических недугов. Современные диетологи проводят консультации для спортсменов, политиков, медийных лиц, журналистов.

Практикующие врачи организуют прием в медицинских клиниках, санаториях, профилакториях. В процессе приема пациентов диетолог собирает анамнез. Он также проводит физикальное обследование. При необходимости назначаются лабораторные анализы, позволяющие правильно установить диагноз и назначить персональную диету. Процесс обследования пациентов позволяет выявить хронические и сопутствующие заболевания организма, факты контакта с вредоносными веществами. Лечение у диетолога практически никогда не является основным. Оно направлено не на устранения причин главного заболевания, а помогает устранять только его последствия.

Процесс выздоровления пациентов возможет только при тесном сотрудничестве диетологов и профильных врачей:

кардиологов;

терапевтов;

нефрологов;

инфекционистов;

гепатологов;

гастроэнтерологов.

Если несбалансированность массы тела связана с перееданием, малоподвижным образом жизни, употреблением низкокалорийных продуктов, то специалист в области диетологии составляет специальный режим питания. Его задача – корректировка веса с учетом возраста и индивидуальных особенностей организма пациента.

Виды диетического питания

Классический перечень диет включает 15 столов. При их выборе учитываются симптомы заболевания, отклонения от нормы массы тела пациента, возраст, наличие сопутствующих болезней. Например, нулевая диета назначается лицам, перенесшим хирургические операции на органах ЖКТ. Она включает только жидкую и желеобразную пищу с легкой усвояемостью. Размер порции составляет не более 200 грамм. Прием пищи допускается до 8 раз в день. Стол № 5 – это оптимальная диета для пациентов, у которых диагностирован гепатит или холецистит. Из рациона питания исключаются жиросодержащие и жареные продукты.

К врачу-диетологу на прием надо записываться при появлении первых симптомов нарушения работы ЖКТ. Признаками патологий его функционирования является:

изжога;

боли в эпигастральной зоне;

чувство тяжести после приема пищи;

вздутие живота;

хронические запоры;

диарея;

желтуха;

отеки суставов.

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