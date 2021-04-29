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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Прибор Дезар 4 – эффективная мера защиты

Прибор Дезар 4 – эффективная мера защиты

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
saoz.ru
Одним из вариантов для эффективных санитарно-противоэпидемических средств является прибор дезар 4.

Уже больше года  все человечество «лихорадит». Эпидемия болезни Covid-19 внесла свои коррективы в жизнь людей. Возникла потребность защиты от опасного вируса. С целью нераспространения инфекции рекомендуется проводить профилактические мероприятия.

Одним из вариантов для эффективных санитарно-противоэпидемических средств является прибор дезар 4. Его применяют с целью:

  • стерилизации — для полнейшего уничтожения всех видов микроорганизмов;
  • профилактики – предупреждает попадание возбудителей инфекции от больного человека к здоровому через окружающие предметы.

Бактерицидный рециркулятор воздух, является мобильным устройством и предназначен для обработки помещений в детских учреждениях, больницах, магазинах, офисах, парикмахерских и медицинских учреждениях.

Технические особенности

Корпус изготовлен из стойкого к механическим и химическим воздействиям пластика, что допускает санитарную обработку любыми разрешенными дезинфицирующими средствами. Модель ОРУБП-3-3 Кронт имеет производительность не менее 100 м3/час. При этом прибор способен постоянно обеззараживать воздух даже в присутствии людей в помещении. Источником излучения являются три бактерицидные безозоновые ультрафиолетовые лампы на 15 Вт TUV 15 W (Philips, HNS 15 W OFR Osram, или LTC 15 W T8, Lighttech) Корпус изготовляют из ударопрочного пластика в соединении с передвижной тележкой или опорой. Уровень шума – не более 40 дБ. Специальное стекло, используемое в лампах, обладает высокой пропускаемостью для ультрафиолетовых бактерицидных лучей. Встроенные вентиляторы не допускают перегрева. Также изделие фильтрует воздух от пыли, плесени, аэрозолей, спор растений и очищает от вредных примесей химического происхождения.

Меры безопасности при работе с прибором

Дезар 4 подключают от розетки переменного тока с напряжением 220 Вт. Оптимальная температура роботы +10 до +35 градусов по Цельсию при влажности воздуха до 80%. Перед включением обязательно проводится обработка всех поверхностей в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Цифровой четырехразрядный счетчик фиксирует рабочий режим почасово, сохраняет информацию в выключенном состоянии около года. Лампы, вышедшие из строя, утилизируются запакованными. Робота рециркулятора зависит от своевременной замены фильтров. Процедуру должны проводить службы или специально обученный персонал.

При правильной, эксплуатации и обслуживания установки воздух вокруг станет абсолютно безопасным для здоровья людей.

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