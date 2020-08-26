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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Ловушки для мух и других насекомых – комфорт на производственной площадке

Ловушки для мух и других насекомых – комфорт на производственной площадке

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
С приходом теплого времени года открытые производственные площадки становятся местом, куда устремляются насекомые.

С приходом теплого времени года открытые производственные площадки становятся местом, куда устремляются насекомые. Во многих случаях это становится вредным фактором и ухудшает условия работы персонала. Специализированное оборудование – электрические ловушки от мух призвано решить проблему эффективным способом.

Какие ловушки выпускаются?

Все производимое оборудование условно делится на две категории:

  • бытовое – радиус действия до 100 м2;
  • профессиональное (промышленное) – площадь покрытия от 100 м2.

Бытовые ловушки – наиболее универсальные. Они могут быть использованы внутри помещений, а также на открытом воздухе, но только в ясную погоду.

Конструкция ловушки включает в себя одну или сразу несколько ламп ультрафиолетового спектра. Этот свет наиболее привлекателен для всех видов летающих насекомых. Перед лампой располагается высоковольтная металлическая сетка, при касании которой мгновенно гибнут мухи и прочие насекомые.

Мощность ламп подбирают, ориентируясь на необходимый радиус покрытия:

  • 4-6 Вт соответствует площадке 15-20 м2;
  • 6-10 Вт – 30-40 м2;
  • От 12 Вт – свыше 50 м2.

Обычно каждая лампа служит достаточно долго – ресурс составляет 3-5 тыс. часов. Применять ловушки от мух можно всюду, где есть доступ к бытовой электросети напряжением 220 V.

Правильная эксплуатация, согласно прилагаемой инструкции производителя, продлит срок службы оборудования. Обычно лампы работают в 8-часовом режиме. Желательно после каждой такой «рабочей смены» проводить очистку ламп от мертвых насекомых. Обычно в корпус специально для этой цели встроен вынимающийся поддон. Помимо этого желательно смахнуть насекомых и с поверхности лампы – это продлит срок ее службы.

Особенности эксплуатации

Максимальную эффективность ловушки для мух демонстрируют по ночам, так как именно в это время свет ламп наиболее заметен для насекомых. Что особенно важно, по ночам не летают пчелы, поэтому никакого вреда им ловушки не наносят.

Стоит отметить, что в холодное время года, когда необходимости в уничтожении мух нет, лампы вполне можно использовать в качестве дополнительной подсветки на производственной площадке или дачном участке.

Повысить эффективность оборудования и усилить функцию уничтожения комаров можно путем совместного применения ловушек с аттрактантом «Октенол», имитирующим запах человека. Так можно увеличить вдвое площадь покрытия оборудования.

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