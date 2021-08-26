Экологические изыскания, проводимые для предприятий

ента новостей

22:54
ЗаКС попытался отозвать Марину Жданову из Горизбиркома, но не смог
20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
19:36
В Ленобласти специалисты медицинской службы ЗВО на военном аэродроме развернули полевое приемо-сортировочное отделение в рамках спецучений
19:34
Лермонтовка приглашает отметить день рождения Сергея Довлатова
19:31
Музыканты Tequilajazz поддержали доноров костного мозга
12:47
В Ленобласти лжебезопасники банка обманули пенсионерку
11:22
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти три миллона рублей
10:44
В Ленобласти трое подростков пострадали в ДТП
10:04
На всех съездах развязки КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса ликвидируют колейность
09:57
Чиновники борются с нелегальной торговлей
09:22
Найдены блокадные трамваи
08:59
Пенсионеры остались довольны
15:21
Выставка «The Bounty Killart»
15:18
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
12:35
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии и инцесте
12:19
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Гриф»
09:59
Михаил Романов приветствовал работников верфи в рамках церемонии закладки судна «Виктор Астафьев»
09:07
Куда исчез Медведев?
08:15
Поддельных купюр стало меньше
07:26
Чем обернулся самовольный ремонт?
16:51
Международный день бокса в «Севкабель Порт»
16:44
Росгвардия примет участие в учении «Сплочённость-2021»
11:39
На вантовом мосту перекроют две полосы движения
11:33
В Петербурге жертвой аферистов стал иностранец
11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
08:54
Нелегальным свалкам сказали «нет»
08:50
Война с намывом продолжается
08:46
Зеленский всерьез намерен вернуть Крым?
00:49
Константин Богомолов поставил партийный съезд «Новым людям»
19:45
На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Проектирование » Экологические изыскания, проводимые для предприятий

Экологические изыскания, проводимые для предприятий

0
40
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
geoexpert-msk.ru
Экологические изыскания, проводимые для предприятий

Оценить экологическое состояние природный среды на данный момент времени до того, как начнется строительство, позволяют проектные или предварительные инженерно-экологические изыскания.

Благодаря данному виду работ удается определить безопасность участка, который был выбран для строительства, а также дать оценку влияния строительства на окружающую среду. Если речь идет о строительстве производства, то заранее определяются механизмы защиты окружающей среды от негативного воздействия, предусматриваются различные защитные меры.

Подразумевается проведение инженерно-экологических изысканий https://www.Geoexpert-Msk.ru на всех этапах строительства, включая момент ввода объекта в эксплуатацию.

Экологические изыскания на предприятиях

Необходимость проведения экологических изысканий на предприятиях возникает достаточно редко. Обычно это стадия проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

Для корректного проведения инженерно-экологических изысканий объекта необходимо соблюсти ряд условий:

  1. Изучение территории и подтверждение отсутствия наличия экологических ограничений.
  2. Оценка уровня радиации на местности.
  3. Наличие в почве и воздухе тяжелых металлов, нефтепродуктов.
  4. Присутствие в почве патогенных бактерий.

Это влияет на то, можно ли будет использовать имеющийся грунт или придется вывозить особенно загрязненные участки с размещением их на полигоне.

Заблаговременное определение в почве природных газов, позволят заранее предусмотреть защитные меры на возводимом объекте.

Если подразумевается реконструкция или снос объекта, то помимо основных видов работ могут быть объективно добавлены экологический мониторинг и рекогносцировочный осмотр.

Это мероприятия, благодаря которым разрабатываются меры по восстановлению земель или минимизации негативного воздействия созданное объектом, который подвергся реконструкции.

Если рассматривать предприятия с точки зрения их воздействия на окружающую среду, то большая их часть будут представлять опасность. Любое предприятие в ходе деятельности осуществляет сброс сточных вод, выбросы в атмосферу вредных, химических веществ, располагают на территории места для хранения бытовых и других отходов, что оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды. В связи с вышеперечисленными фактами воздействия, природоохранным законодательством строго регламентируются все вопросы, касающиеся строительства и использования подобных объектов.

Единственным методом получения корректной информации об экологической обстановке на заданной территории производства являются инженерно-экологические исследования. Они могут быть реализованы на любом этапе строительных работ и включают в себя основные виды исследований, которые подробно охарактеризуют особенности состояния объекта в данный период времени.

Сотрудники компании «ГЕОэксперт» настоящие профессионалы в своей области, поэтому в кротчайшие сроки смогут провести любые виды инженерных изысканий на любой территории.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-06-2018, 19:01
Инженерно-экологические изыскания
5-03-2020, 20:00
Проведение экологических изысканий
3-06-2018, 13:57
Экологическое проектирование
19-11-2014, 01:34
Геологические работы для строительства
19-02-2020, 23:49
Инженерные изыскания зданий
16-10-2012, 08:30
В Петербурге появятся две вертолетные площадки «скорой помощи»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
0
144
24-08-2021, 11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
0
325
19-08-2021, 13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
0
331
19-08-2021, 13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
Наверх