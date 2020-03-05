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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Проектирование » Проведение экологических изысканий

Проведение экологических изысканий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Инженерные изыскания с целью оценки экологической безопасности строительных проектов в Самаре

Инженерные изыскания с целью оценки экологической безопасности строительных проектов в Самаре

Во многих крупных городах России, в числе которых оказалась и Самара, остро ощущаются проблемы загрязнения окружающей среды. В Самаре негативное экологическое воздействие обусловлено наличием более чем ста имеющихся на территории города промышленных предприятий строительной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, электротехнической, металлургической, авиаприборостроительной, энергетической отрасли. Существенно ухудшает обстановку и наличие в отдельных районах несанкционированных свалок, отсутствие или изношенность, в значительной степени, канализационных коллекторов. Учитывая это, проведение экологических изысканий и их результаты находятся в Самаре под пристальным надзором государственных контролирующих органов.

Когда осуществляется проведение инженерно-экологических изысканий?

Согласно законодательным требованиям, проводить исследования территории с целью выяснения ее экологических характеристик и оценки перспективы их изменения положено перед строительством или реконструкцией объектов, а также перед принятием важных технических и управленческих решений, которые могут оказывать воздействие на состояние окружающей природной и социальной среды. Название таких исследований – инженерно-экологические изыскания, и охватывают они одновременно несколько аспектов экологии:

  • Соблюдение безопасных санитарных норм, гарантирующих нормальную жизнедеятельность людей.

  • Состояние объектов животного и растительного мира.

  • Ресурсосбережение.

  • Охрана историко-культурного наследия.

Чем регламентируется выполнение изыскательских исследований?

Главным руководящим документом, в соответствии с которым осуществляется разработка инженерно-экологических изысканий, и проводятся изыскательские исследования, является СП «Инженерно-экологические изыскания для строительства». При его составлении был принят во внимание опыт российской, а также зарубежной научной и практической деятельности в сфере охраны окружающей среды. Данным СП обобщены и официально утверждены рекомендации по организации работ, обеспечивающие результативность экологических изысканий по различным критериям и достоверную оценку безопасности намеченной инженерной деятельности. Также в СП:

  • учтена специфика изыскательских исследований для различных направлений строительства;

  • сформулированы конкретные экологические задачи, свойственные им;

  • описаны основные положения технологии работ.

Как много времени занимают инженерно-изыскательские экологические работы?

Результаты всех проведенных компанией «СГИ Изыскания» в прошлые годы инженерно-экологических работ хранятся в четко систематизированном виде. Благодаря этому уже через несколько часов после получения заявки на выполнение изысканий приблизительная ситуация в точке намеченного строительства будет определена, а основные методы работ – намечены. Полный цикл исследований, обычно, не превышает одного месяца. Те, кто заключил договор с компанией «СГИ», могут не сомневаться, что цель экологических изысканий будет достигнута вовремя, согласно утвержденному календарному плану, а техническая отчетная документация пройдет экологическую экспертизу (необходимые доработки, при необходимости, будут согласованы и сделаны авторами отчета без дополнительной оплаты и участия заказчика).

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