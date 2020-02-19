Инженерные изыскания зданий

Инженерные изыскания - основа проектных решений

Современные технические возможности и научные достижения вывели строительство на качественно новый уровень. Учитывая при проектировании особенности территории, возвести здание любого масштаба можно на грунтах с различными характеристиками, включая песчаные, торфяные породы, ил. Для строительства сооружений в сложных природных условиях профессиональные инженерные изыскания и проектирование - безусловное требование действующих нормативов. С целью получить развернутое описание особенностей участка специалисты нашей компании «Геология ОРГ» выполняют инженерные изыскания как в комплексе, так и по отдельным видам исследований, более подробно http://xn--c1aafnnrb2l.org/inzhenernye-izyskanija-dlja-stroitelstva.php.

Что нужно знать об участке?

Работая над проектом и планированием территории, проектировщики учитывают форму рельефа, расположение застраиваемой площадки по отношению к розе ветров, климатические, гидрологические, экологические факторы, геологию грунта, ситуацию на земельном наделе и сопредельных участках. Для получения всесторонней характеристики земельного надела, на котором планируется строительство, инженеры нашего предприятия выполняют следующие виды инженерных изысканий:

геодезические работы;

исследования экологии;

геологические изыскания.

Основная задача наших инженеров - собрать максимально полные данные о природных и техногенных условиях участка. Наиболее важной информацией, от которой зависят конструктивные особенности сооружения, выбор лучшего его месторасположения, типа фундамента, расчет глубины его закладки, - являются сведения о водном режиме местности, литологическом профиле и свойствах залегающих на участке грунтов.

Как проходят исследования

Выполняя предписания строительных правил, в процессе изучения экологии и геологии участка, наши специалисты соблюдают следующий порядок проведения инженерных изысканий:

изучение технического задания (характеристик объекта), сбор ранее разработанных материалов об участке;

маршрутные наблюдения;

полевые испытания грунта (зондирование динамическое и статическое, штампом);

бурение скважин, отбор проб;

определение содержания вредных веществ в атмосферном воздухе многокомпонентным газоанализатором (экологические показатели);

замеры шума, вибрации, излучений (в рамках экологических изысканий);

анализ отобранных образцов в лаборатории;

составление техотчета, содержащего прогноз дальнейшей динамики развития опасных природных процессов и явлений.

Объем, детализация, виды исследований зависят от назначения объекта, категории его ответственности (опасности). Наши инженеры составляют оптимальную программу исследований; в результате получают необходимые и достаточные для проектирования сведения. На основе полученных данных разрабатываются природоохранные мероприятия, проектируется инженерная защита строения.

Профильные инженеры нашей компании «Геология ОРГ» проводят исследования, в том числе инженерные изыскания зданий, подлежащих реконструкции, в различных техноприродных условиях на участках любого размера и сложности (протяженности). Мы работаем с клиентами на взаимовыгодных условиях: у нас хорошие цены при высоком качестве исполнения поставленных задач.