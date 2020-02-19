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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Проектирование » Инженерные изыскания зданий

Инженерные изыскания зданий

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
геология.org
Инженерные изыскания - основа проектных решений

Инженерные изыскания - основа проектных решений

Современные технические возможности и научные достижения вывели строительство на качественно новый уровень. Учитывая при проектировании особенности территории, возвести здание любого масштаба можно на грунтах с различными характеристиками, включая песчаные, торфяные породы, ил. Для строительства сооружений в сложных природных условиях профессиональные инженерные изыскания и проектирование - безусловное требование действующих нормативов. С целью получить развернутое описание особенностей участка специалисты нашей компании «Геология ОРГ» выполняют инженерные изыскания как в комплексе, так и по отдельным видам исследований, более подробно http://xn--c1aafnnrb2l.org/inzhenernye-izyskanija-dlja-stroitelstva.php.

Что нужно знать об участке?

Работая над проектом и планированием территории, проектировщики учитывают форму рельефа, расположение застраиваемой площадки по отношению к розе ветров, климатические, гидрологические, экологические факторы, геологию грунта, ситуацию на земельном наделе и сопредельных участках. Для получения всесторонней характеристики земельного надела, на котором планируется строительство, инженеры нашего предприятия выполняют следующие виды инженерных изысканий:

  • геодезические работы;

  • исследования экологии;

  • геологические изыскания.

Основная задача наших инженеров - собрать максимально полные данные о природных и техногенных условиях участка. Наиболее важной информацией, от которой зависят конструктивные особенности сооружения, выбор лучшего его месторасположения, типа фундамента, расчет глубины его закладки, - являются сведения о водном режиме местности, литологическом профиле и свойствах залегающих на участке грунтов.

Как проходят исследования

Выполняя предписания строительных правил, в процессе изучения экологии и геологии участка, наши специалисты соблюдают следующий порядок проведения инженерных изысканий:

  • изучение технического задания (характеристик объекта), сбор ранее разработанных материалов об участке;

  • маршрутные наблюдения;

  • полевые испытания грунта (зондирование динамическое и статическое, штампом);

  • бурение скважин, отбор проб;

  • определение содержания вредных веществ в атмосферном воздухе многокомпонентным газоанализатором (экологические показатели);

  • замеры шума, вибрации, излучений (в рамках экологических изысканий);

  • анализ отобранных образцов в лаборатории;

  • составление техотчета, содержащего прогноз дальнейшей динамики развития опасных природных процессов и явлений.

Объем, детализация, виды исследований зависят от назначения объекта, категории его ответственности (опасности). Наши инженеры составляют оптимальную программу исследований; в результате получают необходимые и достаточные для проектирования сведения. На основе полученных данных разрабатываются природоохранные мероприятия, проектируется инженерная защита строения.

Профильные инженеры нашей компании «Геология ОРГ» проводят исследования, в том числе инженерные изыскания зданий, подлежащих реконструкции, в различных техноприродных условиях на участках любого размера и сложности (протяженности). Мы работаем с клиентами на взаимовыгодных условиях: у нас хорошие цены при высоком качестве исполнения поставленных задач.

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