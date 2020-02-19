Инженерные изыскания зданий

Инженерные изыскания - основа проектных решений
Современные технические возможности и научные достижения вывели строительство на качественно новый уровень. Учитывая при проектировании особенности территории, возвести здание любого масштаба можно на грунтах с различными характеристиками, включая песчаные, торфяные породы, ил. Для строительства сооружений в сложных природных условиях профессиональные инженерные изыскания и проектирование - безусловное требование действующих нормативов. С целью получить развернутое описание особенностей участка специалисты нашей компании «Геология ОРГ» выполняют инженерные изыскания как в комплексе, так и по отдельным видам исследований, более подробно http://xn--c1aafnnrb2l.org/inzhenernye-izyskanija-dlja-stroitelstva.php.
Что нужно знать об участке?
Работая над проектом и планированием территории, проектировщики учитывают форму рельефа, расположение застраиваемой площадки по отношению к розе ветров, климатические, гидрологические, экологические факторы, геологию грунта, ситуацию на земельном наделе и сопредельных участках. Для получения всесторонней характеристики земельного надела, на котором планируется строительство, инженеры нашего предприятия выполняют следующие виды инженерных изысканий:
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геодезические работы;
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исследования экологии;
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геологические изыскания.
Основная задача наших инженеров - собрать максимально полные данные о природных и техногенных условиях участка. Наиболее важной информацией, от которой зависят конструктивные особенности сооружения, выбор лучшего его месторасположения, типа фундамента, расчет глубины его закладки, - являются сведения о водном режиме местности, литологическом профиле и свойствах залегающих на участке грунтов.
Как проходят исследования
Выполняя предписания строительных правил, в процессе изучения экологии и геологии участка, наши специалисты соблюдают следующий порядок проведения инженерных изысканий:
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изучение технического задания (характеристик объекта), сбор ранее разработанных материалов об участке;
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маршрутные наблюдения;
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полевые испытания грунта (зондирование динамическое и статическое, штампом);
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бурение скважин, отбор проб;
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определение содержания вредных веществ в атмосферном воздухе многокомпонентным газоанализатором (экологические показатели);
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замеры шума, вибрации, излучений (в рамках экологических изысканий);
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анализ отобранных образцов в лаборатории;
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составление техотчета, содержащего прогноз дальнейшей динамики развития опасных природных процессов и явлений.
Объем, детализация, виды исследований зависят от назначения объекта, категории его ответственности (опасности). Наши инженеры составляют оптимальную программу исследований; в результате получают необходимые и достаточные для проектирования сведения. На основе полученных данных разрабатываются природоохранные мероприятия, проектируется инженерная защита строения.
Профильные инженеры нашей компании «Геология ОРГ» проводят исследования, в том числе инженерные изыскания зданий, подлежащих реконструкции, в различных техноприродных условиях на участках любого размера и сложности (протяженности). Мы работаем с клиентами на взаимовыгодных условиях: у нас хорошие цены при высоком качестве исполнения поставленных задач.