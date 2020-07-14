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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Дома, бани, бытовки » Как построить пруд на даче

Как построить пруд на даче

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Искусственный водоем является одним из красивейших элементов ландшафтного дизайна. Его можно организовать даже на территории небольшого дачного участка.

Искусственный водоем является одним из красивейших элементов ландшафтного дизайна. Его можно организовать даже на территории небольшого дачного участка. При этом важно избежать ошибок при строительстве, укладке гидроизоляционного материала.

С чего начать

В первую очередь важно определить цель, уточнить внешний вид будущего водоема. Если ландшафт на территории полностью сложился, пруд должен дополнять имеющееся пространство. В такой ситуации выемка грунта часто происходит ручным способом. Это позволяет не повредить имеющиеся объекты рядом с местом выполнения работ. Важно не повредить коммуникации - декоративное освещение, автоматическую систему полива.

Если на участке нет мест для отдыха и зеленых насаждений, к работе привлекают крупную строительную технику или небольшой экскаватор-погрузчик. После обустройства водоема территорию разравнивают, высаживают растения разной высоты, устанавливают скамейки для отдыха.

Если водоем будет использоваться в качестве бассейна, необходимо тщательно подходить к его очищению и обновлению воды. Устанавливают специальные фильтры. При этом необходимо предусмотреть навес для защиты от мусора и листьев. Такой пруд имеет существенные размеры, поэтому для его размещения требуется большое пространство.

Тщательно подбирают место размещения водоема. Если в семье есть маленькие дети, важно выбрать участок на возвышенности, который хорошо просматривается из любой точки загородной территории. Желательно установить ограждения для дополнительной безопасности.

Не стоит рыть котлован рядом со зрелыми деревьями. Мощная корневая система может помешать при проведении работ. При этом ее можно повредить и полностью загубить плодовое дерево. Пруд лучше не размещать на очень солнечном месте. В противном случае он будет активно зарастать водорослями. Низина - не лучший выбор для водоема. Весной в него могут попадать вредные компоненты.

Как выполняется работа

Прежде, чем приступить к процессу строительства, специалисты проводят тщательный анализ и сбор данных. От качества предварительного этапа во многом зависит конечный результат.

Стандартная последовательность включает следующие моменты:

  • выезд на объект для ознакомления с участком;
  • выбор места расположения будущего пруда и проведение замеров;
  • подготовка дизайн-проекта, согласование особых условий с заказчиком;
  • рытье котлована и обустройство дна;
  • укладка гидроизоляционного материала;
  • проведение инженерных коммуникаций;
  • монтаж освещения и мест отдыха, декоративное оформление.

На завершающей стадии проводится контроль качества и сдача объекта заказчику. Важно убедиться, что во время строительства не было допущено ошибок, а вода не уходит из водоема.

В компании STS GEO можно заказать строительство пруда на даче с индивидуальными особенностями. Специалисты проводят тщательный осмотр, создают проект с учетом требований заказчика. Можно обустроить пруд для рыбы или водоем с подачей чистой воды без вредных примесей.

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