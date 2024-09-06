Участие в тендерах на строительство может значительно расширить возможности строительной организации, увеличить ее обороты и прибыль.
Рассмотрим подробнее, как участвовать в тендерах на строительство:
- Получение ЭП. Все торговые процедуры в рамках госзаказа и значительная часть коммерческих тендеров проводятся в электронном виде. Для участия в них необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП). Получить ее можно в ФНС России или в аккредитованном удостоверяющем центре
- Регистрация в ЕИС и на ЭТП. Внесение организации в Единую информационную систему (ЕИС) открывает доступ к закупкам госзаказчиков. Регистрация осуществляется на сайте ЕИС с помощью ЭП. Чтобы участвовать в коммерческом тендере, потребуется пройти аккредитацию на той электронной площадке, на которой он размещен
- Открытие специального банковского счета. Он позволяет вносить финансовое обеспечение тендерных заявок. Открывается в выбранном подрядчиком банке
- Поиск процедур. Извещения о них размещаются в ЕИС, на электронных площадках, сайтах заказчиков. Их также можно найти с помощью информационных сервисов и агрегаторов
- Участие в закупке. Потенциальные подрядчики готовят тендерные заявки в соответствии с документацией заказчика. Заказчик рассматривает их, производит отсев, ранжирование в соответствии с условиями процедуры, выбирает победителя, заключает с ним договор
Победитель торгов обязан заключить договор (контракт) с заказчиком на условиях документации о закупке и своего коммерческого предложения. Участник, уклонившийся от подписания договора, заносится в реестр недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки ему обратно не перечисляется.
При закупке строительных услуг для государственных нужд к организациям предъявляются дополнительные требования:
— Опыт исполнения договоров подряда
— Вступление в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства
Госзаказчики прикладывают к извещению сметы, составленные по справочникам территориальных сметных нормативов. Подрядчику необходимо уметь ориентироваться в них.
В госконтрактах ограничены размеры авансирования, а также включены меры обеспечения исполнения обязательств, что может повлечь дополнительные расходы участников.
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