Участие в тендерах на строительство может значительно расширить возможности строительной организации, увеличить ее обороты и прибыль.

Рассмотрим подробнее, как участвовать в тендерах на строительство:

Получение ЭП. Все торговые процедуры в рамках госзаказа и значительная часть коммерческих тендеров проводятся в электронном виде. Для участия в них необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП). Получить ее можно в ФНС России или в аккредитованном удостоверяющем центре Регистрация в ЕИС и на ЭТП. Внесение организации в Единую информационную систему (ЕИС) открывает доступ к закупкам госзаказчиков. Регистрация осуществляется на сайте ЕИС с помощью ЭП. Чтобы участвовать в коммерческом тендере, потребуется пройти аккредитацию на той электронной площадке, на которой он размещен Открытие специального банковского счета. Он позволяет вносить финансовое обеспечение тендерных заявок. Открывается в выбранном подрядчиком банке Поиск процедур. Извещения о них размещаются в ЕИС, на электронных площадках, сайтах заказчиков. Их также можно найти с помощью информационных сервисов и агрегаторов Участие в закупке. Потенциальные подрядчики готовят тендерные заявки в соответствии с документацией заказчика. Заказчик рассматривает их, производит отсев, ранжирование в соответствии с условиями процедуры, выбирает победителя, заключает с ним договор

Победитель торгов обязан заключить договор (контракт) с заказчиком на условиях документации о закупке и своего коммерческого предложения. Участник, уклонившийся от подписания договора, заносится в реестр недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки ему обратно не перечисляется.

При закупке строительных услуг для государственных нужд к организациям предъявляются дополнительные требования:

— Опыт исполнения договоров подряда

— Вступление в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

Госзаказчики прикладывают к извещению сметы, составленные по справочникам территориальных сметных нормативов. Подрядчику необходимо уметь ориентироваться в них.

В госконтрактах ограничены размеры авансирования, а также включены меры обеспечения исполнения обязательств, что может повлечь дополнительные расходы участников.

Актуальные тендеры Москвы вы можете найти на электронной торговой площадке Газпромбанка.