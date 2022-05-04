Росреестр по Ленобласти и кредитные организации сокращают сроки электронной регистрации

27 апреля 2022 года Управление Росреестра по Ленинградской области встретилось с кредитными организациями. На встрече подвели промежуточные итоги взаимодействия в рамках пилотного проекта «Электронная регистрация за 2 дня».

В обсуждении приняли участие начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве, регистрации недвижимости в электронном виде Управления Светлана Ершова и заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве, регистрации недвижимости в электронном виде Анна Чернышова, а также представители ООО «Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (далее- «Метр квадратный»): Руководитель Отдела сопровождения сервиса электронной регистрации Юлия Юнусова, менеджер продукта Управления сервиса электронная регистрация Татарова Алёна.

В ходе встречи была отмечена положительная тенденция в марте-апреле 2022 года по уменьшению количества ошибок, допускаемых при подаче заявлений на государственную регистрацию прав. Благодаря тесному взаимодействию Управления Росреестра и «Метр квадратный» срок по сделкам в отношении объектов вторичного рынка недвижимости составил менее 1 рабочего дня.

На встрече были освещены основные тенденции рынка. Так, согласно сведениям «Метр квадратный», наблюдается рост количества сделок купли-продажи, объект по которым уже имеет обременение. В этом случае, перед регистрацией права собственности, необходимо погасить запись об ипотеке, либо необходимо представить согласие банка на смену залогодателя.

В рамках пилотного проекта на встрече была достигнута договоренность по направлению заявлений на переход права, на регистрацию права собственности, а также заявлений на погашение записи об ипотеке одновременно в рамках одного обращения. По предварительным оценкам это позволит сократить сроки государственной регистрации по большому количеству сделок.