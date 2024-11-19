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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 15 » Хлопчатобумажные рабочие перчатки: характеристики, особенности, применение

Хлопчатобумажные рабочие перчатки: характеристики, особенности, применение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Хлопчатобумажные рабочие перчатки – средства индивидуальной защиты, используемые при выполнении погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных, строительных, уборочных и других работ, в процессе

Хлопчатобумажные рабочие перчатки (https://tranzittara.ru/catalog/perchatki/) – средства индивидуальной защиты, используемые при выполнении погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных, строительных, уборочных и других работ, в процессе которых можно получить травму руки. Перчатки очень легкие, воздухопроницаемые, комфортные в носке, при этом снижают риск получения занозы, царапины, пореза, при наличии покрытия на основе ПВХ – препятствуют выскальзыванию переносимого имущества, исключают появление на нем отпечатков пальцев и других подобных загрязнений, что важно, например, при работе со стеклом.

Основные характеристики

Несмотря на внешнюю простоту, хлопчатобумажные рабочие перчатки – достаточно сложные изделия, при подборе которых нужно принимать во внимание целый комплекс параметров. Наиболее значимые характеристики выглядят следующим образом:

  1. Класс вязки. Он показывает число петель на дюйм. Изделия 7 класса наиболее грубые. Они снижают чувствительность пальцев, но идеально подойдут для работ, где требуется максимум защиты, например, переноски и укладки стройматериалов, рытья котлованов и траншей, уборки мусора и урожая. Перчатки 10 и 13 классов, наоборот, ориентированы на высокоточные работы, они тонкие и сохраняют чувствительность пальцев.
  2. Плотность нити. Чем плотнее – тем прочнее. Рекомендуемый показатель для рабочих перчаток – 250.
  3. Состав полотна. Для снижения себестоимости производства, к нити из чистого хлопка может быть добавлена синтетика. Такие перчатки дешевле, но не столь гигиеничны, хуже дышат, руке в них менее комфортно. Вдобавок, синтетические волокна склонны деформироваться, плавиться при термической нагрузке.
  4. Манжета. Чтобы перчатка плотно сидела на руке, надежно обхватывала запястье, не соскальзывала, при этом не доставляла дискомфорта, стоит выбирать модели, на которых оверлок манжеты выполнен вручную. Альтернатива – автоматический оверлок из Х-нити. Такая технология производства дешевле, но не такая качественная и надежная, как предыдущая.

Наконец, при подборе хлопчатобумажных перчаток следует обратить внимание на покрытие ладони. Простейший вариант – точки из ПВХ. Они увеличивают срок службы и дают легкий противоскользящий эффект. Для максимальной защиты кисти, актуальной, например, при взаимодействии с химическими веществами, следует использовать аналоги с латексным или нитриловым обливом, полностью покрывающим перчатку.

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