Хлопчатобумажные рабочие перчатки: характеристики, особенности, применение

Хлопчатобумажные рабочие перчатки (https://tranzittara.ru/catalog/perchatki/) – средства индивидуальной защиты, используемые при выполнении погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных, строительных, уборочных и других работ, в процессе которых можно получить травму руки. Перчатки очень легкие, воздухопроницаемые, комфортные в носке, при этом снижают риск получения занозы, царапины, пореза, при наличии покрытия на основе ПВХ – препятствуют выскальзыванию переносимого имущества, исключают появление на нем отпечатков пальцев и других подобных загрязнений, что важно, например, при работе со стеклом.
Основные характеристики
Несмотря на внешнюю простоту, хлопчатобумажные рабочие перчатки – достаточно сложные изделия, при подборе которых нужно принимать во внимание целый комплекс параметров. Наиболее значимые характеристики выглядят следующим образом:
- Класс вязки. Он показывает число петель на дюйм. Изделия 7 класса наиболее грубые. Они снижают чувствительность пальцев, но идеально подойдут для работ, где требуется максимум защиты, например, переноски и укладки стройматериалов, рытья котлованов и траншей, уборки мусора и урожая. Перчатки 10 и 13 классов, наоборот, ориентированы на высокоточные работы, они тонкие и сохраняют чувствительность пальцев.
- Плотность нити. Чем плотнее – тем прочнее. Рекомендуемый показатель для рабочих перчаток – 250.
- Состав полотна. Для снижения себестоимости производства, к нити из чистого хлопка может быть добавлена синтетика. Такие перчатки дешевле, но не столь гигиеничны, хуже дышат, руке в них менее комфортно. Вдобавок, синтетические волокна склонны деформироваться, плавиться при термической нагрузке.
- Манжета. Чтобы перчатка плотно сидела на руке, надежно обхватывала запястье, не соскальзывала, при этом не доставляла дискомфорта, стоит выбирать модели, на которых оверлок манжеты выполнен вручную. Альтернатива – автоматический оверлок из Х-нити. Такая технология производства дешевле, но не такая качественная и надежная, как предыдущая.
Наконец, при подборе хлопчатобумажных перчаток следует обратить внимание на покрытие ладони. Простейший вариант – точки из ПВХ. Они увеличивают срок службы и дают легкий противоскользящий эффект. Для максимальной защиты кисти, актуальной, например, при взаимодействии с химическими веществами, следует использовать аналоги с латексным или нитриловым обливом, полностью покрывающим перчатку.