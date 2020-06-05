Перчатки приводят к проблемам?

«Питерец.ру» сообщает, что масочно-перчаточный режим стал оказывать негативное влияние на здоровье людей. Дерматолог Алексей Сухарев отметил, что ношение перчаток привело к проблемам с кожей. В клиники Петербурга стали обращаться пациенты с дерматитом, аллергическим дерматитом, а также с поражением кистей и межпальцевых складок.

По мнению этого специалиста, перчатки не защищают граждан от заболеваний. Это связано с тем, что народ не соблюдает правила ношения этих перчаток. Вместо одного их используют несколько раз. При этом потенциальная или реальная инфекция легко переходит с перчаток на человека. Потому защита рук с помощью антисептика намного эффективнее. Но власти выбрали иной путь…