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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Одноразовые нитриловые перчатки

Одноразовые нитриловые перчатки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Нитриловые перчатки, которые наряду с высокими качественными характеристиками обладают также и гипоаллергенными свойствами.

Развитие отраслей жизнеобеспечения сопровождается повышением требований к качеству средств индивидуальной защиты. В качестве первоочередных мер ставится необходимость защиты от воздействия агрессивных и токсических препаратов, а также с целью исключения риска инфицирования.

Перчатки изготовлены из разных материалов (винил, латекс), обладают различной степенью прочности. Наибольшей популярностью пользуются одноразовые нитриловые перчатки, которые наряду с высокими качественными характеристиками обладают также и гипоаллергенными свойствами. Подробнее о преимуществах медицинских перчаток из нитрила читайте здесь simi.kiev.ua/nitrilovyye-perchatki.

Особенности нитриловых перчаток

Изготовлены из синтетического каучука, при переработке которого образуется плотная, достаточно прочная и эластичная пленка. Нестерильный материал подвергается обработке, в результате которой удаляются грибки, бактерии и проч. Изделие становится очищенным от различных микроорганизмов.

Применяются в различных отраслях жизнедеятельности: пищевая промышленность, косметология, машиностроение, лесная и нефтеперерабатывающая промышленность, сфера бытовых услуг, животноводство, сельское хозяйство и проч.

В здравоохранении с повышенными требованиями к стерильности используются медицинские перчатки из нитрила с текстурированной поверхностью и обеспечивающие тактильную чувствительность для выполнения особо точных процедур с использованием мелких инструментов (нейрохирургия, гинекология, лабораторные исследования и проч.).

Основные свойства изделий из нитрила

По результатам использования можно выделить такие положительные свойства нитриловых медицинских перчаток:

  • высокая прочность;
  • герметичность;
  • стойкость к порезам, растяжениям и проколам;
  • гипоаллергенность;
  • защита от грибков, микробов, бактерий;
  • устойчивость при взаимодействии со спиртами, лекарственными препаратами, альдегидами, фенолами;
  • защита от действия химических растворов и иных агрессивных средств;
  • высокая чувствительность, наличие ребристого узора на подушечках пальцев, точность работы с мелкими инструментами;
  • термопластичность, эластичность, плотность облегания;
  • способность выдерживать высокие температуры;
  • удобность, практичность.

Для использования в медицинских целях применяются неопудренные перчатки из нитрила для того, чтобы кукурузный крахмал не попадал на поврежденные участки кожи пациента и не вызывал раздражения в ранах.

Средства защиты являются обязательной частью жизнедеятельности человека, включая профессиональную деятельность. Перчатки обладают уникальными характеристиками и свойствами. Но абсолютную безопасность гарантируют только товары высокого качества.

Советуем заказывать нитриловые одноразовые перчатки только у надежных поставщиков с учетом размеров и полного соответствия установленным нормам и правилам.

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