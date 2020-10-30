Развитие отраслей жизнеобеспечения сопровождается повышением требований к качеству средств индивидуальной защиты. В качестве первоочередных мер ставится необходимость защиты от воздействия агрессивных и токсических препаратов, а также с целью исключения риска инфицирования.

Перчатки изготовлены из разных материалов (винил, латекс), обладают различной степенью прочности. Наибольшей популярностью пользуются одноразовые нитриловые перчатки, которые наряду с высокими качественными характеристиками обладают также и гипоаллергенными свойствами. Подробнее о преимуществах медицинских перчаток из нитрила читайте здесь simi.kiev.ua/nitrilovyye-perchatki.

Особенности нитриловых перчаток

Изготовлены из синтетического каучука, при переработке которого образуется плотная, достаточно прочная и эластичная пленка. Нестерильный материал подвергается обработке, в результате которой удаляются грибки, бактерии и проч. Изделие становится очищенным от различных микроорганизмов.

Применяются в различных отраслях жизнедеятельности: пищевая промышленность, косметология, машиностроение, лесная и нефтеперерабатывающая промышленность, сфера бытовых услуг, животноводство, сельское хозяйство и проч.

В здравоохранении с повышенными требованиями к стерильности используются медицинские перчатки из нитрила с текстурированной поверхностью и обеспечивающие тактильную чувствительность для выполнения особо точных процедур с использованием мелких инструментов (нейрохирургия, гинекология, лабораторные исследования и проч.).

Основные свойства изделий из нитрила

По результатам использования можно выделить такие положительные свойства нитриловых медицинских перчаток:

высокая прочность;

герметичность;

стойкость к порезам, растяжениям и проколам;

гипоаллергенность;

защита от грибков, микробов, бактерий;

устойчивость при взаимодействии со спиртами, лекарственными препаратами, альдегидами, фенолами;

защита от действия химических растворов и иных агрессивных средств;

высокая чувствительность, наличие ребристого узора на подушечках пальцев, точность работы с мелкими инструментами;

термопластичность, эластичность, плотность облегания;

способность выдерживать высокие температуры;

удобность, практичность.

Для использования в медицинских целях применяются неопудренные перчатки из нитрила для того, чтобы кукурузный крахмал не попадал на поврежденные участки кожи пациента и не вызывал раздражения в ранах.

Средства защиты являются обязательной частью жизнедеятельности человека, включая профессиональную деятельность. Перчатки обладают уникальными характеристиками и свойствами. Но абсолютную безопасность гарантируют только товары высокого качества.

Советуем заказывать нитриловые одноразовые перчатки только у надежных поставщиков с учетом размеров и полного соответствия установленным нормам и правилам.