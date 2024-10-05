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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 13 » Почему емкости из нержавеющей стали – универсальное решение для любых условий хранения

Почему емкости из нержавеющей стали – универсальное решение для любых условий хранения

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
prom-baki.ru
Емкости из нержавеющей стали – надежные и долговечные решения для хранения и транспортировки жидкостей, сыпучих материалов и химических веществ.

Для хранения жидкостей, сыпучих материалов и химических веществ на предприятиях все чаще применяют емкости из нержавейки. Их высокая прочность, долговечность и эстетичная внешность делает их одним из самых востребованных решений среди инженеров и технологов. Такие резервуары сегодня можно найти практически любого объема. Например, на https://prom-baki.ru/katalog/nerzhaveyushchie-rezervuary емкости из нержавеющей стали представлены в разнообразных вариантах, подходящих для различных областей применения. Давайте рассмотрим, почему нержавейка так популярна и какие преимущества она предоставляет.

емкость из нержавеющей стали

Преимущества использования нержавеющей стали в производстве емкостей

Материал обладает характеристиками, которые делают ее идеальной для производства промышленных резервуаров и баков. В первую очередь, она отвечает строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Плавная поверхность, отсутствие трещин и пор, минимальная шероховатость – все это позволяет легко поддерживать чистоту и предотвращает скапливание загрязнений.

  • Благодаря своим механическим свойствам нержавейка сохраняет целостность даже при серьезных нагрузках. Она устойчива к деформациям, ударам и прочим механическим повреждениям.
  • Сталь отличается устойчивостью к коррозии. Поэтому материал подходит для работы с агрессивными веществами, щелочами и кислотами.
  • Материал не впитывает запахи и легко моется, не оставляя на своей поверхности жировых и иных отложений. В пищепроме это свойство особенно ценно, так как позволяет поддерживать чистоту оборудования.
  • Емкости имеют долгий срок службы и устойчивы к износу, что оправдывает их более высокую стоимость по сравнению с аналогами из других материалов.

А еще металлический блеск и возможность дополнительной обработки поверхности позволяют создавать резервуары, которые не только функциональны, но и эстетически привлекательны. Они легко вписываются в современный технологический ландшафт.

Где применяются

На предприятиях пищепрома, например, они применяются для хранения молока, соков, алкогольных и безалкогольных напитков. Востребованы они в химической и фармацевтической отраслях, позволяя хранить реактивы, растворы и др. Также, нержавеющие резервуары находят применение на предприятиях по производству косметики, в нефтяной промышленности и даже в строительстве.

Использование нержавейки позволяет избежать затрат на антикоррозийную обработку и обслуживание оборудования, что в конечном счете снижает эксплуатационные расходы.

Разновидности нержавеющих емкостей

Промышленные емкости из нержавейки могут различаться по конструкции, назначению и характеристикам. Наиболее распространенные варианты – горизонтальные и вертикальные. Они могут оснащаться дополнительными элементами, такими как рубашки охлаждения или нагрева, змеевики и уплотнители.

В зависимости от назначения, выделяют:

  • пищевые,
  • химические,
  • нефтяные.

Конструкция изделий – тоже разная. Например, для хранения жидкостей при высокой или низкой температуре, резервуары утепляют пенополистиролом или минеральной ватой и закрывают нержавеющей или оцинкованной сталью.

В производстве особое внимание уделяется соответствию санитарным и техническим стандартам. Это связано с тем, что резервуары часто используются для контакта с пищевыми продуктами и химвеществами. По евростандартам, количество растворенных хрома и никеля в материале не должно превышать 2 мг/кв. дм. Нержавейка, из которой производят емкости для пищепрома, имеет показатели в 100 раз ниже этого уровня, что подтверждает ее абсолютную безопасность.

Во многих компаниях сегодня перед сдачей оборудования в эксплуатацию проводится полное тестирование каждой единицы продукции. Используются такие методы, как гидравлические испытания под избыточным давлением, радиографический контроль и ультразвуковая дефектоскопия.

И несмотря на то, что стоимость нержавеющей стали выше, чем у многих других материалов, в конечном итоге ее использование оправдывает себя. Емкости из нержавейки не требуют сложного ухода, обладают долгим сроком службы и универсальны в применении.

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