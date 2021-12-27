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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Резервуары РГС – подходящие емкости для хранения нефтепродуктов

Резервуары РГС – подходящие емкости для хранения нефтепродуктов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pnsk.ru
Резервуары РГС необходимы для предприятий, занятых в разных сферах. Выбирают подходящие емкости по определенным характеристикам.

Компании нефтедобычи и переработки, промышленные объекты, производственные и сельхозпредприятия используют специальные емкости для хранения нефтепродуктов. Они подходят для измерения объема и выдачи хранимых составов. Заказывают же подходящие резервуары РГС на сайте https://www.pnsk.ru/products/rezervuares/. В зависимости от внутреннего покрытия хранить в них можно темные и светлые нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, химические растворы, топливо, технологические жидкости.

Производство и устройство резервуаров РГС

В процессе изготовления используют листовую нелегированную или низколегированную сталь. Если конструкцию будут использовать в районах с экстремальными климатическими условиями, выбирают сталь определенных марок (Ст3, 09Г2С-12, 09Г2С-15). Дополнительно применяют и специальные изоляционные материалы, которые исключают вероятность появления коррозии, обеспечивают стойкость материала к влаге, повышенным и пониженным температурам.

Конструкции могут быть разными. Отличаются нередко днища. Они могут быть плоскими, что подходит для РГС до 8 м3. Для хранения большего объема нефтепродуктов выбирают конструкции с коническим дном. Высокое же давление выдерживают резервуары сферической или эллиптической форм.

Виды и особенности резервуаров РГС

Предприятия разного профиля могут заказать продукцию подходящего объема. Горизонтальные резервуары могут быть наземными и подземными, возможна установка на уровне грунта. В этом случае все технологические элементы будут находится выше уровня земли, емкость – ниже. Конструкция РГС может быть двустенной или одностенной. Последнюю можно заглублять в грунт только при наличии дополнительного бетонного или железобетонного корпуса.

Продукцию классифицируют по особенностям расположения – она может быть:

  • Наземной. Устанавливают такое изделие над грунтом, могут фиксировать на сваях, что особенно актуально для северных районов.
  • Подземной. Емкости заглубляют минимум на 2 м от уровня грунта. Именно такие конструкции чаще всего приобретают для использования на автозаправках. Здесь важно не только обеспечить высокий уровень безопасности, но и экономить место.

Важно правильно подобрать подходящую для эксплуатации емкость, грамотно выполнить ее монтаж. От этого во многом зависит удобство эксплуатации, уровень обслуживания, скорость отпуска нефтесырья.

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