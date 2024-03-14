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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 06 » Производство систем пожаротушения ТРВ

Производство систем пожаротушения ТРВ

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
nimbus-spb.ru
Опасность внезапного возникновения пожаров осознают если не все, то многие.

Опасность внезапного возникновения пожаров осознают если не все, то многие. В то же время, некоторые полагают, что тратиться на установку дорогостоящей противопожарной системы не стоит, в конце концов, пожары случаются не каждый день. Чтобы не допустить подобного легкомыслия был разработан и принят обязательный к исполнению Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности».

Каждый собственник вправе выбрать любую системы защиты, важно лишь, чтобы она оптимально соответствовала характеристикам защищаемого объекта.

Многие владельцы частных и коммерческих объектов недвижимости отдают предпочтение модульным системам пожаротушения, так что их производство призвано удовлетворить потребности широкого круга потребителей.

Основные виды систем автоматического пожаротушения

Производство систем пожаротушения модульного типа актуально для защиты небольших объектов с невысокой пожарной нагрузкой. Из их достоинств следует отметить относительно невысокую стоимость, возможность перепрофилирования помещения в соответствии с изменяющимися нуждами, простоту проектирования, монтажа и эксплуатации.

Газовые системы относятся к самым эффективным, но и дорогим системам, поэтому их используют на объектах с особо ценным содержимым.

Порошковое пожаротушение успешно используется при пожарах на энергоустановках.

Установки на основе аэрозолей прекрасно зарекомендовали себя при тушении пожаров в замкнутых пространствах, но в присутствии людей они применяться не могут.

Установки на основе тонкораспыленной воды наиболее универсальны. Огнетушащий состав не представляет вреда для здоровья, а вторичный ущерб минимален. Именно эти обстоятельства делают их наиболее востребованными к применению не только на производственных и административных объектах, но и в частных домах.

Преимущества продукции Компания «Технологии и системы противопожарной безопасности»

ООО НПК «ТСПБ» занимается производством установок автоматического пожаротушения на основе тонкораспыленной воды уже более 20 лет на основе собственных наработок.

К ним в первую очередь относится конструкция алюминиевых баллонов. Бесшовная технология позволяет продлить срок службы баллона до 20 лет. Особая конструкция электромагнитного клапан обеспечивает мгновенное срабатывание, что особенно важно на первых стадиях возгорания.

Огнетушащий состав собственной разработки экологически безопасен, безвреден для людей и животных.

Больше узнать о модульных установках на основе ТРВ, сделать заказ на расчет и проектирование можно здесь nimbus-spb.ru.

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