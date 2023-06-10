Пожарная безопасность: обязанности и обучение руководителей и ответственных лиц

Пожары — одна из самых опасных и частых угроз для любой организации. Они могут привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья людей, а также к большим материальным убыткам и ответственности перед государством. Поэтому руководители организаций и лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, должны знать и соблюдать все требования закона в этой области.

Какие документы регулируют пожарную безопасность

Основным документом, устанавливающим правила пожарной безопасности в России, является Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Также существует ряд подзаконных актов, разработанных МЧС России, которые конкретизируют и дополняют положения закона. Например:

приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

приказ МЧС России от 25.04.2012 № 153 «Об утверждении Правил пожарной безопасности для объектов защиты»;

приказ МЧС России от 30.06.2008 № 379 «Об утверждении Методических указаний по определению категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Руководители организаций и ответственные лица должны знать и соблюдать все эти документы, а также следить за их изменениями и дополнениями.

Какие обязанности возлагаются на руководителей организаций и ответственных лиц

Руководители организаций и ответственные лица несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности на своих объектах защиты. Среди их основных обязанностей можно выделить следующие:

определить категорию объекта защиты по взрывопожарной и пожарной опасности;

разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

обеспечить наличие и исправность систем противопожарной защиты, средств пожаротушения, знаков эвакуации и противопожарного просвещения;

обеспечить проведение противопожарного инструктажа всех работников организации;

обеспечить проведение регулярных проверок состояния пожарной безопасности на объекте защиты;

обеспечить соблюдение правил противопожарного режима на объекте защиты;

обеспечить сотрудничество с органами государственного пожарного надзора и пожарной охраны;

обеспечить своевременное устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок и экспертиз.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязанностей руководители организаций и ответственные лица могут быть привлечены к административной, дисциплинарной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий.

Как повысить квалификацию

Чтобы быть в курсе всех изменений и новшеств в области пожарной безопасности, руководители организаций и ответственные лица должны регулярно повышать свою квалификацию. Для этого они могут пройти специальные курсы, которые проводятся различными учебными центрами и организациями. При выборе нужно обратить внимание на стоимость и программы обучения. По окончании курсов они получат удостоверение о повышении квалификации, которое подтверждает уровень знаний и умений в области пожарной безопасности.

Пожарная безопасность — это не только закон, но и забота о себе и своих сотрудниках. Не откладывайте свое обучение на потом — начните сегодня!