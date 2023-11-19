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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Применение датчиков загазованности дома и на предприятии: сходства и различия

Применение датчиков загазованности дома и на предприятии: сходства и различия

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
cit-plus.ru
Сигнализаторы загазованности предназначены для определения наличия в помещении угарного (CO), природного (CH4) и сниженного (С3PH8) газа.

Сигнализаторы загазованности предназначены для определения наличия в помещении угарного (CO), природного (CH4) и сниженного (С3PH8) газа. Вовремя обнаруженная утечка может спасти не только частный дом или квартиру, но и целое предприятие. Расскажем об особенностях установки и конструкции газовых сигнализаторов, а также рассмотрим специфику датчиков для предприятий и бытового использования.

Особенности датчиков газа для жилых домов

Сигнализаторы загазованности помещений повсеместно используются в новых многоквартирных и частных домах. Они позволяют вовремя узнать об утечке и предпринять все необходимые меры. Для бытового применения производители предлагают выбирать наиболее распространенные типы датчиков:

  • Датчик газа с клапаном. Это полностью автономное устройство, которое способно не только сообщить пользователю об утечке в помещении, но и самостоятельно принять меры по устранению аварии. В таких приборах используются специальные клапаны, которые отсекают подачу газа к оборудованию, например плите или отопительному котлу. Для бытового использования его оснащают электромагнитным датчиком, который подключается к сети и автоматически предотвращает дальнейшее распространение утечки. Устройство легко установить самостоятельно, а портативные модели достаточно просто подключить к розетке. Они также могут реагировать на табачный дым или угарный газ от костра, предупреждая о потенциальном задымлении помещения.
  • Датчики с системой GSM. Данный прибор оснащен более современной механикой отслеживания и оповещения. GSM полностью синхронизируются со смартфоном и могут отправлять SMS-сообщения в случае утечки. С помощью подобных устройств, вы можете самостоятельно предпринять действия по устранению неполадки одним простым движением пальца: например, перекрыть подачу газа или обратиться в службу спасения. Такие датчики обойдутся дороже, но будут более эффективны.

Отличия газовых датчиков для предприятий

Главным отличием промышленных сигнализаторов загазованности от бытовых является единая система контроля утечки. Это значит, что при превышении нормы вредных веществ в помещении, прибор полностью останавливает всю подачу топлива на предприятии и оповещает сотрудников. Такие устройства имеют избирательную чувствительность по специфичным токсичным и горючим элементам. Промышленные сигнализации нужно проверять, согласно установленному технической службой регламенту, а установкой датчика занимается специальный сотрудник, знающий особенности всей системы газопровода на предприятии.

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