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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске произошел взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже

Во Всеволожске произошел взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже

0
66
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
Устанавливаются обстоятельства взрыва бытового газа в пятиэтажке во Всеволожском районе Ленинградской области

Сегодня ночью около 01 часа в квартире на третьем этаже дома 19 по улице Боровой, в городе Всеволожск Ленинградской области произошел взрыв бытового газа. В результате травмы получил хозяин квартиры, его госпитализировали. По предварительной информации, он же и включил газ на кухне.

От взрыва разворотило кухню, окно и балкон. Ударная волна была такой силы, что вылетевший плюшевый медведь разбил заднее стекло припаркованной внизу автомашины. Еще одну засыпало осколками.

В ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, что около часа ночи 31 мая в доме на улице Боровой произошел взрыв газовоздушной смеси. Эвакуация соседей не проводилась.

На месте работают спасатели, правоохранительные органы и представители районной администрации.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район взрыв газа
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