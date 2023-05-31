Во Всеволожске произошел взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже

Сегодня ночью около 01 часа в квартире на третьем этаже дома 19 по улице Боровой, в городе Всеволожск Ленинградской области произошел взрыв бытового газа. В результате травмы получил хозяин квартиры, его госпитализировали. По предварительной информации, он же и включил газ на кухне.

От взрыва разворотило кухню, окно и балкон. Ударная волна была такой силы, что вылетевший плюшевый медведь разбил заднее стекло припаркованной внизу автомашины. Еще одну засыпало осколками.

В ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, что около часа ночи 31 мая в доме на улице Боровой произошел взрыв газовоздушной смеси. Эвакуация соседей не проводилась.

На месте работают спасатели, правоохранительные органы и представители районной администрации.