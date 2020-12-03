В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков

25 ноября 2020 к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница, которая в своем заявлении сообщила о том, что накануне днем около 13.30 к ней в квартиру дома 15 по улице Маршала Захарова пришли двое неизвестных, которые под предлогом замены датчиков в электрощите завладели ее денежными средствами. За замену датчиков женщина отдала 36 тысяч 100 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 2 декабря 2020 на Пулковском шоссе сотрудники уголовного розыска 82 отдела полиции по месту жительства задержали 19-летнего неработающего уроженца г. Омск.

Никакого отношения к официальной замене электрооборудования он не имеет.

Полицейскими приняты меры к розыску соучастника данного преступления.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные возможные факты противоправной деятельности фигуранта.

Уважаемые граждане! Если вы или ваши близкие пострадали от действий данного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.