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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков

В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Красносельском района Петербурга задержан гражданин, подозреваемый в мошенничестве в отношении 84-летней жительницы

25 ноября 2020 к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница, которая в своем заявлении сообщила о том, что накануне днем около 13.30 к ней в квартиру дома 15 по улице Маршала Захарова пришли двое неизвестных, которые под предлогом замены датчиков в электрощите завладели ее денежными средствами. За замену датчиков женщина отдала 36 тысяч 100 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).  2 декабря 2020 на Пулковском шоссе сотрудники уголовного розыска 82 отдела полиции по месту жительства задержали 19-летнего неработающего уроженца г. Омск.

Никакого отношения к официальной замене электрооборудования он не имеет.

Полицейскими приняты меры к розыску соучастника данного преступления.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные возможные факты противоправной деятельности фигуранта.

Уважаемые граждане! Если вы или ваши близкие пострадали от действий данного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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