Игорь Гуляев - главные факты из биографии

Игорь Гуляев известен многим, как создатель своего собственного бренда. В представленной статье кратко описано, какая интересная случайная история подтолкнула Игоря к тому, чтобы создать свое собственное направление в моде. Более полную биографию о данном дизайнере можно изучить по ссылке https://excellencemag.ru/igor-guliaev-biografiya.html.

Счастливая случайность

Многих интересует, что подтолкнуло Игоря к тому, чтобы создать свой собственный бренд. История это достаточно интересная. К Игорю в начале девяностых годов обратился друг. Он попросил его сделать такую шубу, которая будет не просто характеризоваться, как премиум класс, но будет эксклюзивная. Игорь не смог отказать другу, тем более, что за эту работу ему пообещали достаточно хороший гонорар. После недолгих раздумий, разных разработок Игорь создал шубу-кимоно, о которой достаточно быстро забыл.

В 2008 году Игорь Гуляев поехал по своим дизайнерским делам в Пекин. Гуляя на улице, ему встретился киоск с журналами и в одном из них он увидел фото своего старого творения, что было настоящей неожиданностью. Он заинтересовался, нашел магазин, в котором на витрине красовалась та самая шуба-кимоно. Игорь заглянул внутрь и увидел, что весь бутик в Пекине заполнен шубами, сделанными по его эскизу, но на этикетке стояло совершенно чужое имя.

Растерянный дизайнер поинтересовался, кто является разработчиком эскизов подобных вещей. Ему ответили, что это кутюрье из Италии. Молодого дизайнера это очень задело тем более, что продавец отметил, что клиенты из России, а также местные, очень часто заказывают и покупают подобные модели. Именно в этот момент молодой дизайнер понял, что необходимо создать свой собственный авторский бутик, что раз подделки расходятся так быстро и пользуются такой большой популярностью, то значит и оригинальный бренд будет пользоваться спросом. Буквально через год после путешествия в Пекин Игорь открыл свой собственный Модный Дом в Санкт-Петербурге, чуть позже был запущен в работу интернет портал и открылся еще один бутик уже в Москве.

Первые шаги на подиуме

В том же году, когда открылся бутик в Санкт-Петербурге, со своей дебютной коллекцией молодой дизайнер показался на неделе моды. Здесь вниманию зрителей он представил длинные пальто, накидки болеро, которые носили актрисы пятидесятых-шестидесятых годов. Эти предметы гардероба были декорированы стразами и цветами. Коллекция получила большое количество положительных отзывов, не только от зрителей, но и от экспертов моды. Так началась известность Игоря Гуляева.







