Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино

Организатором детского футбольного турнира «Новые люди CUP» в Колпинском районе Санкт-Петербурга выступил Игорь Шумилин. Это самый популярный болельщик в России и президент Футбольного пиар-агентства. В родном Колпино подобные соревнования для детей он проводит не первый раз, уже третий год подряд занимаясь развитием в стране детского футбола. На турниры, которые Шумилин проводит для детей, он приглашает звезд футбола, дарит детям футбольную экипировку, ценные подарки (например, беспроводные наушники), угощает пиццей. Играя в футбол, дети получают огромное удовольствие и выбирают сильнейших.

Поддержку Игорю Шумилину оказывает партия «Новые люди». На два весенне-летних турнира в Колпино благотворитель потратил немало личных средств, как и партия. Но, по словам Игоря Шумилина, вместе они просто делают праздник детям, чтобы они были счастливы, а спорт в России развивался.

В Колпино в этот день Игорь Шумилин также устроил еще одну благотворительную акцию – раздал более 9000 комплектов фирменного жидкого мыла Faberlic и календарей с лозунгом «Люди важнее» жителям города.