ента новостей

20:44
Два суперматча на чемпионате Европы: успех Испании и крах Франции
18:53
Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино
14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
14:08
В Петербурге пенсионерка перевела аферусту 102 000 рублей
10:09
Он торговал поддельными справками
10:08
Заразившихся финнов оказалось больше
10:07
Хлеб может подорожать
13:56
Выставка «Фантазии из чернильницы»
13:48
Выставка «Бесконечный ход событи»
13:16
Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом Европы по настольному теннису
11:53
В Петербурге пенсионерка при бронировании апартаментов в Сочи лишилась денег
11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
09:31
Что волнует молодежь?
09:24
Ушла из жизни Валентина Леоненко
09:22
Пенсии только на карты «Мир»?
08:33
Вакцинация набирает ход?
08:06
Почему в Петербург пришла «третья волна»?
07:33
В Петербурге будут гонки
18:34
Политик и потомственный гидростроитель Юрий Севенард умер в возрасте 86 лет
10:23
Более 80% личного состава Северо-Западного округа Росгвардии вакцинировано от коронавируса
10:20
В день 60-летия со дня первого полета вертолёта Ми-8 лётчики ЗВО отработали взлет «по-самолётному»
10:11
Путина приглашать не захотели
09:48
Финны привезли ковид
09:25
Бюджетников обязывают вакцинироваться
16:37
В Петербурге представитель кочевого народа обменял пенсионеру деньги на доллары «банка приколов»
12:46
В Ленобласти утонул мигрант из Таджикистана
11:56
В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка
11:14
В мультимедийном центре «Россия – моя история» откроется выставка «Петербург дипломатический»
10:47
Верните мои пожертвования!
10:18
Губернатору развязали руки по резерву
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино

Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино

0
62
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино

Организатором детского футбольного турнира «Новые люди CUP» в Колпинском районе Санкт-Петербурга выступил Игорь Шумилин. Это самый популярный болельщик в России и президент Футбольного пиар-агентства. В родном Колпино подобные соревнования для детей он проводит не первый раз, уже третий год подряд занимаясь развитием в стране детского футбола. На турниры, которые Шумилин проводит для детей, он приглашает звезд футбола, дарит детям футбольную экипировку, ценные подарки (например, беспроводные наушники), угощает пиццей. Играя в футбол, дети получают огромное удовольствие и выбирают сильнейших.

Поддержку Игорю Шумилину оказывает партия «Новые люди». На два весенне-летних турнира в Колпино благотворитель потратил немало личных средств, как и партия. Но, по словам Игоря Шумилина, вместе они просто делают праздник детям, чтобы они были счастливы, а спорт в России развивался.

В Колпино в этот день Игорь Шумилин также устроил еще одну благотворительную акцию – раздал более 9000 комплектов фирменного жидкого мыла Faberlic и календарей с лозунгом «Люди важнее» жителям города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-05-2013, 16:22
В Петербурге состоится первый Международный футбольный фестиваль PETERSBURG CUP – 2013
4-07-2017, 17:20
Эксперты на «отлично» оценили обеспечение безопасности во время Кубка Конфедераций
31-05-2020, 13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
26-09-2016, 18:43
Акция в поддержку Петербургского Детского Хосписа
11-09-2018, 14:02
В Колпино иномарка сбила пенсионерку
8-11-2012, 07:12
В Колпино пройдет турнир по дзюдо

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
107
Сегодня, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
128
Вчера, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
340
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
516
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
Наверх