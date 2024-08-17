Апостиль на школьный аттестат

Это форма подтверждения подлинности, выдаваемая уполномоченным органом в стране, подписавшей Гаагскую конвенцию об апостиле 1961 года. Эта конвенция была создана для упрощения процесса проверки документов для международного использования путем устранения необходимости в дальнейшей сертификации принимающей страной. По сути, апостиль на аттестат удостоверяет подлинность подписи, полномочия, в которых действовало лицо, подписавшее документ, и, при необходимости, идентичность печати или штампа, который стоит на документе.

Зачем он нужен?

Когда вы предъявляете свое свидетельство об окончании школы в другой стране — будь то для дальнейшего обучения, трудоустройства или в других целях — принимающее учреждение или орган власти должны подтвердить, что ваш документ является законным и был выдан признанным учебным заведением. Апостиль служит доказательством этой законности, гарантируя, что ваш сертификат будет признан действительным без необходимости дальнейшего юридического или дипломатического подтверждения.

Без него ваш сертификат может быть не принят, что приведет к задержкам или даже отклонению вашего заявления на поступление, трудоустройство или визу.

Оформление документов

Получение апостиля на ваш аттестат об окончании школы включает в себя несколько этапов, которые могут незначительно отличаться в зависимости от страны, в которой был выдан аттестат.

Нотариальное заверение (при необходимости)

В некоторых случаях может потребоваться нотариальное заверение свидетельства, прежде чем на него можно будет проставить апостиль:

Это означает, что нотариус или другое признанное должностное лицо должно подтвердить подлинность документа.

Требования к нотариальному заверению различаются в зависимости от страны, поэтому важно ознакомиться с конкретными правилами в вашей юрисдикции.

Следующим шагом будет подача вашего свидетельства об окончании школы в уполномоченный орган, ответственный за проставление апостиля. Обычно этим органом является государственное учреждение, такое как Министерство иностранных дел, государственный департамент или другой официальный орган.

Вам нужно будет предоставить оригинал документа, копию, а иногда и заполненную форму заявления.

Важные замечания

Время, необходимое для получения апостиля, может сильно варьироваться в зависимости от органа, выдавшего документ, и страны. Желательно начать процесс задолго до того, как вам понадобится документ. Если в принимающей стране используется другой язык, вам может потребоваться перевод свидетельства об окончании школы и апостиля сертифицированным переводчиком. В некоторых странах требуется, чтобы и документ был переведен на официальный язык.