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Питерец.ру » Статьи » Разное » Как проверить статус самозанятого: 3 надежных способа

Как проверить статус самозанятого: 3 надежных способа

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
mysmz.ru
Более половины компаний хотя бы раз обращались к услугам внештатных исполнителей.

Более половины компаний хотя бы раз обращались к услугам внештатных исполнителей. Поручить разовые задачи самозанятым удобно: исполнитель на НПД сам уплатит налог на профессиональный доход. А компании-заказчику нет необходимости отчитываться за него, платить взносы и НДФЛ.

Информация о статусе самозанятого нужна компании регулярно:

В момент подписания договора

Самозанятый подтверждает статус справкой из приложения «Мой налог». И это прописывается в договоре.

Перед каждой выплатой

Если самозанятое лицо утратит право на специальный налоговый режим в момент выплаты, компания рискует получить санкции от ФНС. Такие как штраф, пени, доначисления.

Например, на старте проекта, гражданин был в статусе самозанятого. А в процессе выполнения продолжил работать над параллельными заказами и получать деньги. К моменту выплаты за проект исполнитель превысил допустимый лимит на доход 2,4 млн.руб в год. И значит, перестал считаться самозанятым.

Для заказчика такая выплата будет считаться сделанной обычному физлицу по договору ГПХ, с которой требуется заплатить в бюджет НДФЛ, взносы на ОМС и ОПС.

Избежать неприятностей с ФНС легко, если мониторить статус самозанятого до перечисления выплат.

Способы проверки статуса самозанятого

Проверить, что внештатник ведет деятельность как самозанятый можно:

  • На сайте ФНС

На официальном сайте ФНС любой человек бесплатно и без регистрации может ввести ИНН исполнителя и узнать, является ли он самозанятым.

Сервис моментально покажет статус исполнителя на любую дату. Для этого в поисковом окне нужно ввести ИНН и выбрать в календаре нужную дату. Информация открыта по ИНН, проверить внештатника по ФИО нельзя.

  • Попросить фрилансера предоставить справку

При заключении договора необходимо запросить у самозанятого справку «О постановке на учет по форме КНД 1122035». Исполнитель сам формирует документ в приложении «Мой налог» или в приложении официального партнера ФНС. Справка ФНС заверена электронной подписью. И содержит полную информацию: от даты, когда человек решил становиться на учет в качестве самозанятого, до номера инспекции, к которой прикреплен.

  • Автоматизировать проверку с сервисом «Мои самозанятые»

Процесс проверки статуса нужно повторять регулярно. При долгосрочных проектах желательно мониторить раз в квартал. И обязательно — перед каждой выплатой.


Если внештатников-самозанятых много, то вручную следить за статусом каждого неудобно и отнимает много времени.

В таком случае проверку статуса лучше автоматизировать с помощью сервиса «Мои самозанятые». Это просто, надежно и безопасно.

Мои самозанятые” — официальный партнеров ФНС и легко проверит статус самозанятого перед каждой выплатой. Если статус самозанятого не подтвердится, сервис не позволит осуществить ему выплату. А также отследит актуальность чеков, сообщит юрлицу об изменении данных.

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